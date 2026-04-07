El mercado automotor en Colombia atraviesa un reacomodo de precios en el segmento eléctrico, donde varias marcas han reducido el valor de sus modelos con la reciente llegada de Tesla al país.

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(Vea también: Cuánto tendrá que pagar de más si quiere personalizar su Tesla en color, interior y rines)

La entrada de nuevos jugadores impulsa ajustes en el costo de vehículos, especialmente en gamas medias y altas, marcando una caída de precios en distintos modelos.

La nueva dinámica coincide con la expansión de Tesla en el país, cuya estrategia comercial ha introducido precios más competitivos en modelos como el Model 3 y el Model Y, presionando a otras marcas a replantear su posicionamiento.

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Además del efecto de Tesla, el mercado también refleja un aumento en la demanda de este tipo de vehículos. Solo en marzo de 2026, las matrículas de carros eléctricos crecieron de forma significativa, lo que evidencia un cambio en las preferencias de los compradores y un entorno cada vez más dinámico para la movilidad eléctrica.

¿Qué carros bajaron de precio en Colombia?

Según recogió Blu Radio, entre los ajustes más destacados en el mercado aparecen varios modelos que registran reducciones significativas en sus precios:

Kia EV3 : reducción cercana a 40 millones de pesos, al pasar de unos 160 millones a alrededor de 119 millones.

reducción cercana a 40 millones de pesos, al pasar de unos 160 millones a alrededor de 119 millones. Jeep Avenger: caída aproximada de 32 millones de pesos en los últimos meses.

caída aproximada de 32 millones de pesos en los últimos meses. BYD Tang: disminución cercana a 50 millones de pesos en menos de un año.

disminución cercana a 50 millones de pesos en menos de un año. Kia EV9: ajuste de cerca de 30 millones de pesos en semanas recientes.

ajuste de cerca de 30 millones de pesos en semanas recientes.

El impacto se concentra principalmente en vehículos con precios entre 150 y 300 millones de pesos, donde coinciden varias opciones eléctricas. En este rango, los ajustes buscan mantener la competitividad frente a una oferta que ha crecido rápidamente y que ahora presenta más alternativas para los consumidores.

En este contexto, el consumidor se enfrenta a un panorama más amplio, con precios más ajustados y una mayor variedad de modelos, lo que podría seguir impulsando transformaciones en el sector automotor en los próximos meses.

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