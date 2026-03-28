Durante la Semana Santa 2026, que inicia este domingo 29 de marzo, miles de vehículos saldrán a carretera en Colombia, en uno de los periodos de mayor movilidad del año. En medio de estos viajes, un descuido con el SOAT vencido puede terminar en una sanción superior a los $2 millones entre multa e inmovilización.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Multa de $ 875.445 para conductores que no lleven este elemento en carro para viajes de Semana Santa)

Según autoridades de tránsito, esta es una de las infracciones más detectadas en temporadas de alto flujo vehicular como la Semana Santa, debido al aumento de controles. Por eso, incumplir las normas del Código Nacional de Tránsito puede salir muy caro.

En ese tipo de festividades se suelen reforzar operativos en corredores turísticos y salidas de las principales ciudades, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar que los conductores cumplan con los requisitos legales.

Lee También

Aunque muchos conductores se enfocan en evitar comparendos por exceso de velocidad o pico y placa, no tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente activa una de las sanciones más altas del sistema.

Por otro lado, con el apoyo de cámaras y controles electrónicos, cada vez es más fácil detectar esta infracción en carretera. De esta manera, los conductores terminan pagando mucho más de lo que esperaban por no revisar este documento.

Multa por SOAT vencido en 2026: cuánto cuesta con inmovilización

La multa por no portar el SOAT vigente corresponde al código D02 y equivale a 30 UVT. Para 2026, esto representa un valor cercano a $1.266.100.

Sin embargo, ese no es el único gasto. A la multa se le suman otros costos obligatorios para poder recuperar el vehículo:

Multa: alrededor de $1.266.100

alrededor de $1.266.100 Grúa: desde $200.000 (puede variar según la ciudad)

desde $200.000 (puede variar según la ciudad) Patios: más de $100.000 por día de inmovilización

más de $100.000 por día de inmovilización Nuevo SOAT: entre $ 447.300 y $ 1.274.000, según el vehículo (en el caso de carros particulares)

Los valores hacen que el costo total supere fácilmente los $2 millones. En algunos casos, el valor total puede superar los $2.500.000, dependiendo del tipo de vehículo y el tiempo que permanezca en patios.

Por eso, verificar la vigencia del seguro antes de salir a la vía se vuelve clave. Un descuido puede terminar en una sanción que impacta de forma directa el bolsillo y complica la movilidad del conductor.

¿Cuáles son las multas más comunes en Semana Santa?

Durante la Semana Santa, las autoridades de tránsito refuerzan controles en las principales vías del país debido al aumento de viajeros. En este contexto, hay infracciones que se repiten con mayor frecuencia y que pueden terminar en sanciones económicas o incluso en la inmovilización del vehículo.

Más para leer: Soat en Bogotá sería 50 % más barato y no más grúas ni patios; llegada al Congreso ilusiona

Entre las más comunes están las relacionadas con el incumplimiento de documentos obligatorios, el comportamiento en carretera y el respeto por las normas básicas de seguridad. De hecho, muchas de estas conductas se detectan tanto en operativos como a través de cámaras y sistemas electrónicos.

Estas son algunas de las infracciones más frecuentes en esta temporada:

Exceso de velocidad: es una de las más sancionadas, especialmente en corredores turísticos y vías nacionales.

es una de las más sancionadas, especialmente en corredores turísticos y vías nacionales. No portar el SOAT vigente: una de las multas más costosas, además de la inmovilización del vehículo.

una de las multas más costosas, además de la inmovilización del vehículo. Falta de revisión técnico-mecánica: otra infracción común que impide circular legalmente.

otra infracción común que impide circular legalmente. Adelantar en zonas prohibidas: maniobra riesgosa que puede derivar en sanciones altas.

maniobra riesgosa que puede derivar en sanciones altas. Uso del celular al conducir: cada vez más vigilado por cámaras y controles en carretera.

cada vez más vigilado por cámaras y controles en carretera. No usar cinturón de seguridad: una falta básica que sigue siendo frecuente.

A esto se suman otras conductas como conducir sin licencia, manejar en estado de embriaguez o estacionar en lugares no permitidos, que también hacen parte de los comparendos más impuestos en el país.

En una temporada como Semana Santa, donde aumentan los controles y los desplazamientos, no tener el SOAT al día puede salir mucho más caro de lo previsto. Revisarlo antes de viajar puede evitar una sanción que fácilmente supera los $2 millones.

* Pulzo.com se escribe con Z