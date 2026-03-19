El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia ha abierto una nueva conversación en el mercado automotor: ¿qué pasará con su valor de reventa en los próximos años? Aunque estos modelos ganan terreno por sus beneficios ambientales y menores impuestos, el comportamiento de su depreciación aún provoca incertidumbre.

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Uno de los factores clave en esta discusión es la batería, considerada el componente más costoso y determinante en la vida útil de un vehículo eléctrico. A diferencia de los carros a combustión, donde el motor suele ser el foco principal, en los eléctricos el estado de la batería define gran parte de su valor en el mercado de segunda mano.

¿Cuánto dura la batería de un carro eléctico?

Actualmente, los fabricantes estiman que una batería puede durar al menos ocho años o 150.000 kilómetros, aunque en condiciones reales su vida útil podría extenderse mucho más. De hecho, estudios recientes indican que estos sistemas pueden soportar entre 3.000 y 5.000 ciclos de carga, lo que, bajo un uso promedio, podría traducirse en 15 o incluso más de 20 años de funcionamiento.

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Además, la degradación no es inmediata ni drástica. Se calcula que una batería pierde en promedio 1,8 % de su capacidad al año, por lo que después de una década todavía podría conservar cerca del 82 % de su rendimiento original. En términos prácticos, esto significa que el vehículo seguiría funcionando con normalidad, aunque con menor autonomía.

Uno de los puntos más sensibles es el costo de cambiar la batería. Según explicaron del sector en Noticias Caracol, este puede representar entre el 40 % y el 45 % del valor total del vehículo.

Carro eléctrico / Getty

Esto plantea un escenario complejo. Si un carro eléctrico que costó 100 millones de pesos se vende después de ocho años, el solo hecho de considerar un posible reemplazo de batería —que podría rondar los 40 millones—, sumado a la depreciación natural, reduciría su valor comercial.

En palabras del periodista Juan Pablo Clopatofsky, la situación se asemeja a la de los teléfonos celulares: el dispositivo sigue funcionando, pero pierde capacidad con el tiempo, lo que afecta su atractivo en el mercado.

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A pesar de estas preocupaciones, el panorama no es del todo negativo. En la práctica, lo más probable es que muchos propietarios nunca tengan que cambiar la batería durante el tiempo que poseen el vehículo. Esto se debe a que su vida útil suele ser similar a la del carro en general.

Además, factores como los hábitos de carga, el clima y el uso diario influyen directamente en la degradación. Por ejemplo, un conductor que recorre unos 40 kilómetros al día y utiliza un vehículo con 400 kilómetros de autonomía podría hacer apenas unos 36 ciclos de carga al año, lo que prolongaría considerablemente la vida de la batería.

¿Qué tal es la reventa de carros eléctricos?

En Colombia, el mercado de reventa de vehículos eléctricos todavía es incipiente. A diferencia de países donde estos modelos llevan más tiempo circulando, aún no hay suficiente información histórica para establecer patrones claros de depreciación.

Esto significa que, en el corto plazo, el valor de reventa podría estar más influenciado por la percepción que por datos reales. Elementos como la garantía de la batería, el respaldo de la marca y la disponibilidad de servicio técnico serán claves para generar confianza en los compradores.

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