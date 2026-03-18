Durante más de cinco décadas, el BMW Serie 3 ha sido uno de los modelos más representativos de la marca alemana, asociado al equilibrio entre deportividad, diseño y tecnología. Ahora, ese legado entra en una nueva etapa con su transformación hacia la movilidad eléctrica, un cambio que redefine su esencia.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: La marca de carros que está volando en Colombia: disparó sus ventas 355 % en 2026)

El nuevo BMW i3, que toma la base conceptual del Serie 3, será el primer modelo totalmente eléctrico de esta línea para el mercado global. Con este movimiento, la compañía no solo electrifica uno de sus vehículos más vendidos, sino que lo convierte en una pieza clave de su estrategia a futuro.

BMW Serie 3 / BMW

Lee También

El modelo conserva proporciones características de la marca, como la larga distancia entre ejes y una silueta que transmite dinamismo, pero es evidente el cambio que tendrá uno de los modelos más aclamados por los fanáticos de la empresa alemana.

El i3 introduce una lectura más moderna del diseño. La tradicional parrilla de doble riñón se integra con los faros en una firma lumínica continua, mientras que el frontal ahora tiene una apariencia más limpia y tecnológica. En la parte trasera, las luces horizontales refuerzan la sensación de anchura, acompañadas de pasos de rueda más marcados que acentúan su deportividad.

Características del i3, carro eléctrico de BMW

En su configuración inicial, el modelo llegará como BMW i3 50 xDrive, lo que significa que contará con un motor eléctrico en cada eje. Esto le permite ofrecer tracción total y una potencia combinada de 469 caballos, junto con un torque de 645 Nm.

Más allá de las cifras, este esquema apunta a mantener el enfoque dinámico que ha caracterizado al Serie 3, ahora bajo un sistema 100 % eléctrico.

A esto se suma la incorporación de nuevas asistencias bajo el concepto BMW Symbiotic Drive, que busca integrar de manera más avanzada la conducción asistida.

Lee También

BMW Serie 3 / BMW

Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva generación es su autonomía. El vehículo podrá alcanzar hasta 900 kilómetros bajo el ciclo WLTP, una cifra que lo ubica en un rango alto dentro de los sedanes eléctricos.

El sistema de carga también muestra avances. Gracias a una arquitectura de 800 voltios, admite cargas rápidas de hasta 400 kW en corriente continua, lo que se traduce en recuperar energía para unos 400 kilómetros en apenas 10 minutos, bajo condiciones ideales.

Este desempeño es posible por la nueva generación de tecnología BMW eDrive, que incorpora baterías con celdas cilíndricas y un diseño “cell-to-pack”, optimizando la densidad energética y reduciendo el espacio ocupado por el sistema.

El nuevo i3 se fabricará en la histórica planta de BMW en Múnich, que ha sido modernizada en los últimos años. La producción está prevista para comenzar en agosto de 2026, con entregas programadas para septiembre del mismo año.

Este modelo también será parte de la denominada Neue Klasse, una nueva generación de eléctricos con la que BMW busca transformar su portafolio. De hecho, la planta donde se producirá se encamina a operar exclusivamente con modelos eléctricos en el corto plazo.

* Pulzo.com se escribe con Z