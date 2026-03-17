En el mercado de carros de alta gama, una duda frecuente entre los propietarios es si conviene reparar un vehículo por cuenta propia o hacer uso del seguro tras un daño. Aunque la respuesta puede variar según el caso, lo cierto es que en este segmento la decisión tiene implicaciones directas sobre el valor de reventa y la percepción del automóvil en el mercado.

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Uno de los factores más determinantes es el historial del vehículo. En este tipo de autos, no solo importa el estado actual, sino también los antecedentes. Un siniestro registrado puede disminuir el valor entre un 30 % y un 50 %, dependiendo de la gravedad del daño y de cómo haya quedado documentada la reparación. Esto hace que muchos compradores analicen con lupa cualquier registro antes de cerrar un negocio.

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En ese contexto, activar el seguro por daños menores no siempre es la mejor alternativa. Costos como el deducible, el posible aumento en la prima y, sobre todo, el impacto en la trazabilidad del vehículo pueden terminar jugando en contra. Desde Servicio Inglés advierten que incluso reparaciones pequeñas, si quedan registradas, pueden afectar el precio final del carro.

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De acuerdo con Carlos Guarín, la clave está en analizar cada situación antes de tomar una decisión. En muchos casos, cuando el daño es leve, algunos propietarios optan por asumir el costo directamente para evitar que el vehículo quede marcado en su historial. Sin embargo, cuando se trata de afectaciones mayores o reparaciones costosas, el uso del seguro sí resulta recomendable para proteger el patrimonio.

Otro aspecto fundamental es la calidad de la reparación. Independientemente de si se utiliza o no la póliza, acudir a talleres autorizados y usar repuestos certificados es clave para mantener la confianza en el vehículo. En carros de alta gama, una mala reparación o el uso de piezas no originales puede impactar tanto como el accidente mismo.

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A esto se suman variables como la disponibilidad de repuestos y los tiempos de arreglo, que en muchos casos son más largos debido a la importación de piezas. Por eso, la decisión final no es absoluta: reparar por cuenta propia puede ser mejor en daños menores, mientras que el seguro cobra relevancia en siniestros grandes. Lo importante, coinciden los expertos, es evaluar el impacto económico a corto y largo plazo antes de elegir.

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