Daniel Briceño propuso eliminar el actual sistema de patios y grúas para los vehículos inmovilizados en la ciudad y reemplazarlo por un modelo que, según él, sería más práctico para los conductores. La iniciativa plantea modificar la forma en la que se sanciona a quienes cometen infracciones de tránsito.

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De acuerdo con Briceño, la idea es implementar un mecanismo de “inmovilización inteligente”, que permitiría que los conductores se lleven su vehículo a casa en lugar de que sea trasladado a un patio. El concejal explicó que, en lugar de la retención del carro en esos lugares, se impondría una restricción temporal de uso del vehículo por un periodo determinado.

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Según la propuesta, el propietario del automóvil podría llevarlo a su vivienda, pero no podría utilizarlo durante un tiempo que podría ser de entre 10 y 12 días, dependiendo de la infracción cometida. Con esto, se buscaría evitar problemas que, según el concejal, suelen presentarse cuando los vehículos son trasladados a patios, como daños o rayones.

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“Hoy Bogotá tiene 10.000 vehículos abandonados y lo que queremos es avanzar hacia una inmovilización inteligente. Lo sancionan por cometer su infracción, pero esa infracción se hace con restricciones a la movilidad de su vehículo. Usted se lo lleva para la casa, ya no se lo llevan a un patio a que se lo rayen, sino que le da una inmovilización de 10 o 12 días, dependiendo de cómo esté la tabla”, dijo en Blu Radio.

Briceño también señaló que el sistema incluiría sanciones adicionales para quienes incumplan la restricción. Si un conductor decide usar el carro durante el periodo de inmovilización en su casa, podría enfrentarse a penalidades más severas dentro del esquema que se propone para cambiar el modelo actual de patios y grúas en la capital.

¿Cuánto vale las tarifas de patios en Bogotá?

Las tarifas de parqueadero y grúa para 2026 varían según el tipo de vehículo y el tiempo que permanezca inmovilizado. En el servicio de parqueadero por día, los vehículos pesados pagan 465.200 pesos el primer día, 486.800 peso el segundo y 558.000 pesos el tercero; entre el día 4 y el 30 la tarifa baja a 186.200 pesos, mientras que desde el día 31 en adelante es de 15.800 pesos. En el caso de los vehículos livianos y medianos, el costo es de 167.600 pesos el primer día, 175.100 pesos el segundo y 200.800 pesos el tercero; entre el día 4 y el 30 es de 67.200 pesos y desde el día 31 baja a 5.900 pesos.

Para otros vehículos también hay tarifas diferenciadas. Las motocicletas pagan 54.300 pesos el primer día, 75.300 pesos el segundo y 118.500 pesos el tercero; luego 17.000 pesos entre el día 4 y el 30 y 1.200 pesos desde el día 31. Bicicletas, carretillas y patinetas tienen valores menores. En cuanto al servicio de grúa, el traslado cuesta 70.100 pesos para patinetas, 245.300 pesos para motocicletas, 268.500 pesos para vehículos livianos, 408.600 pesos para vehículos medianos y 601.200 pesos para vehículos pesados.

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