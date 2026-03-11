En medio de la tendencia por tener una moto para ahorrar dinero y tiempo, muchos conductores han tomado malas prácticas que ponen en riesgo la integridad de los peatones, ciclistas y más, como por ejemplo, cuando hay trancón, montarse a las aceras para adelantar vehículos.

Circular por los andenes, ciclorrutas o incluso por zonas verdes para evitar el tráfico puede terminar costándole a un conductor más de 1.2 millones de pesos. Esa es la sanción que contempla el Código Nacional de Tránsito en Colombia para quienes invadan espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas, una práctica que las autoridades están vigilando cada vez con mayor rigor.

En Bogotá, por ejemplo, los controles de tránsito se han intensificado en distintos puntos de la ciudad debido a que esta conducta se ha vuelto frecuente, especialmente entre motociclistas. Aunque algunos conductores lo ven como una manera rápida de sortear los trancones, las autoridades recuerdan que se trata de una infracción que, además de la multa económica, puede implicar la inmovilización del vehículo.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el objetivo de estos operativos es proteger a los usuarios más vulnerables de la vía, como peatones y ciclistas, quienes se ven expuestos a accidentes cuando vehículos motorizados utilizan espacios que no fueron diseñados para ellos.

La multa por circular por andenes en Colombia

La conducta está tipificada en el Código Nacional de Tránsito bajo la infracción D05, que sanciona a los conductores que circulen por zonas no autorizadas para vehículos motorizados.

Esta infracción se configura cuando un conductor transita por lugares como:

Aceras o andenes.

Vías o zonas peatonales.

Separadores viales.

Zonas verdes.

Bermas o demarcaciones de canalización.

Ciclorrutas o carriles exclusivos para vehículos no motorizados.

Para 2026, la sanción corresponde a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale aproximadamente a 1’266.101, de acuerdo con el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB) establecido por el Ministerio de Transporte.

Sin embargo, el monto puede reducirse si el conductor hace el curso pedagógico obligatorio y paga dentro de los plazos establecidos por la ley. En ese caso, la multa podría bajar a cerca de 633.000 pesos.

Además del comparendo, en el caso de las motocicletas la autoridad de tránsito tiene la facultad de ordenar la inmovilización del vehículo, medida que se mantiene hasta que se pague la sanción o se adelante el proceso correspondiente.

Aumentan operativos contra motociclistas

Las autoridades también han incrementado los controles para frenar esta práctica en la capital del país.

Durante 2025 se llevaron a cabo 1.409 operativos dirigidos a motociclistas, que terminaron con 17.650 comparendos por circular en espacios destinados a peatones.

En lo corrido de 2026 la tendencia continúa. Con corte al 19 de febrero, ya se habían programado 389 operativos, según cifras recogidas por Blu Radio, en los que se impusieron 3.306 comparendos por esta misma conducta.

Según la Secretaría de Movilidad, estas cifras reflejan un aumento del 84 % en los comparendos notificados en vía durante el primer bimestre, frente al mismo periodo del año pasado.

