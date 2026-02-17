Los accidente de tránsito en Colombia llevan a que la reglamentación sea muy estricta, por lo que las personas que andan en moto deben tener muy claro el uso de los accesorios para movilizarse.

Sigue a PULZO en Discover

La normativa que regula el uso del casco y sus accesorios para motociclistas es estricta y busca minimizar los riesgos de lesiones oculares o distracciones durante la conducción.

Según la Resolución 23385 de 2020 del Ministerio de Transporte, el casco debe utilizarse de manera obligatoria y adecuada, lo que incluye llevar la visera o el visor completamente cerrado mientras el vehículo esté en movimiento.

No cumplir con esta disposición técnica se traduce en una infracción de tránsito codificada bajo la norma C.24 del Código Nacional de Tránsito, la cual sanciona a los conductores que no respeten las normas de seguridad establecidas para este tipo de vehículos.

Lee También

El costo de la multa por conducir con la visera levantada corresponde en este 2026 a 633.232 pesos, de acuerdo con la Tabla de autoliquidación

de infracciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Esta cifra se ajusta anualmente y representa una carga económica considerable para el infractor, además de la posible inmovilización de la motocicleta dependiendo de la interpretación de la autoridad sobre la gravedad del incumplimiento de las normas de protección.

La ley es clara al señalar que el visor es un elemento de seguridad activa que protege al conductor de partículas, insectos o viento que podrían comprometer la visibilidad y causar accidentes fatales en la vía.

Es fundamental entender que la visera debe estar en perfecto estado, sin rayones que dificulten la visión y con la transparencia necesaria para las condiciones de luz. Durante la noche, el uso de visores oscuros o polarizados también puede ser motivo de sanción, pues la norma exige que se garantice la visibilidad plena del entorno.

Las autoridades de tránsito, como la Policía de Tránsito y Transporte y los agentes civiles en ciudades como Bogotá o Medellín, ejecutan operativos constantes para verificar que los motociclistas lleven el casco correctamente asegurado y el visor abajo, protegiendo la integridad del rostro y los ojos ante cualquier eventualidad.

¿Cómo elegir un buen casco para moto en Colombia?

Elegir un casco de motocicleta en Colombia no es solo una cuestión de estética, sino una decisión vital respaldada por normativas legales estrictas como la Resolución 23385 de 2020. Para seleccionar el casco adecuado, se deben en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas y de seguridad:

Certificación obligatoria: verificar que el casco tenga la etiqueta original de normas como la ECE 22.06 (europea), DOT (estadounidense) o la NTC 4533 (colombiana actualizada). Estas etiquetas deben estar cosidas o adheridas de forma permanente.

verificar que el casco tenga la etiqueta original de normas como la ECE 22.06 (europea), DOT (estadounidense) o la NTC 4533 (colombiana actualizada). Estas etiquetas deben estar cosidas o adheridas de forma permanente. Tipo de casco: los cascos integrales (cerrados) son los más seguros porque protegen la mandíbula y el rostro completo. Evitar los cascos tipo ‘tipo bacinica’ o abiertos, ya que no ofrecen protección facial ante caídas.

los cascos integrales (cerrados) son los más seguros porque protegen la mandíbula y el rostro completo. Evitar los cascos tipo ‘tipo bacinica’ o abiertos, ya que no ofrecen protección facial ante caídas. Talla y ajuste: el casco debe quedar ajustado pero no causar dolor. No debe moverse al girar la cabeza. La medida se toma rodeando la cabeza por encima de las cejas con una cinta métrica.

el casco debe quedar ajustado pero no causar dolor. No debe moverse al girar la cabeza. La medida se toma rodeando la cabeza por encima de las cejas con una cinta métrica. Sistema de retención: asegurarse de que el broche sea micrométrico o de doble anilla y que las correas no estén deshilachadas. El casco jamás debe poder salirse de la cabeza estando abrochado.

asegurarse de que el broche sea micrométrico o de doble anilla y que las correas no estén deshilachadas. El casco jamás debe poder salirse de la cabeza estando abrochado. Visor de calidad: la visera debe ser de policarbonato resistente a rayones y permitir una visión clara. Recordar que en Colombia es obligatorio transitar con el visor abajo para evitar multas.

Un buen casco debe cumplir con estándares de seguridad que garanticen la absorción de impactos y la protección de la estructura craneal. En este 2026, el mercado ofrece diversas opciones, pero para hacer una compra inteligente y legal, se debe verificar que el elemento cuente con una certificación vigente y reconocida por el Ministerio de Transporte.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.