El mercado de motocicletas en Colombia firmó en 2025 uno de los mejores años de su historia. Según cifras reveladas por El Carro Colombiano, el país alcanzó 1.125.540 matrículas, con un crecimiento del 35 % frente a 2024, lo que le permitió entrar al Top 10 mundial de mercados de motos.

Este crecimiento estuvo impulsado tanto por marcas tradicionales como por nuevos jugadores. Bajaj lideró el ranking por fabricantes con 185.722 unidades, superando a AKT, que registró 177.769 motos, mientras Yamaha cayó al tercer lugar tras haber sido líder el año anterior. Suzuki y Honda completaron un Top 5 muy competitivo, anotó el portal especializado.

Sin embargo, más allá del desempeño por marcas, hubo un modelo que volvió a confirmar su dominio absoluto en las calles colombianas.

AKT 125 NKD: la moto más vendida de Colombia en 2025

De acuerdo con el informe de El Carro Colombiano, la AKT 125 NKD fue, una vez más, la moto más vendida del país en 2025. Este modelo alcanzó 82.177 matrículas, con un crecimiento interanual del 35,5 %, sacándole una ventaja amplia a su competidora más cercana.

En el segundo lugar quedó la Bajaj CT100 ES Spoke, que tuvo un año extraordinario al duplicar prácticamente sus cifras y llegar a 42.217 unidades, mientras que el tercer puesto fue para la Yamaha NMAX 155, el scooter más vendido del país con 41.895 registros.

El liderazgo de la AKT 125 NKD se explica por su bajo costo de mantenimiento, facilidad de manejo, disponibilidad de repuestos y su enfoque utilitario, factores clave para quienes usan la moto como herramienta de trabajo o transporte diario.

¿Cuánto vale en 2026 la moto más vendida de Colombia?

Tras su éxito en 2025, la AKT 125 NKD mantiene su liderazgo en 2026 con un precio competitivo. Según información publicada en la página oficial de AKT, esta motocicleta tiene un valor de 5.090.000 pesos, luego de una rebaja frente a su precio anterior de 5.490.000 pesos.

La marca también señala que el modelo puede adquirirse con SOAT gratis, siempre que la compra se realice mediante financiación con Progreser, lo que ha reforzado su atractivo entre quienes buscan estrenar moto con bajo presupuesto inicial.

