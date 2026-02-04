La Alcaldía de Bogotá avanzó con los Decretos 026 y 027 con los que se definieron las nuevas tarifas de las zonas de parqueo pago (ZPP) para el año 2026. Ya aprobado, estos son los valores que se aplicarán por minuto y variarán según el tipo de vehículo.

Las tarifas que están sobre la mesa son las siguientes:

Motocicletas: entre 62 y 248 pesos.

entre 62 y 248 pesos. Automóviles: entre 89 y 355 pesos.

Según explicó la Secretaría Distrital de Movilidad, estos rangos se calcularon con base en indicadores económicos como el índice de precios al consumidor (IPC), que cerró en 5,1 %, y el salario mínimo legal vigente, que tuvo un incremento del 23 %.

Las zonas de parqueo pago corresponden a sectores de la ciudad donde el Distrito autoriza el estacionamiento de vehículos en vía pública a cambio de un cobro, con el objetivo de regular el uso del espacio público y mejorar la rotación vehicular.

De acuerdo con la información oficial, las tarifas para 2026 representan un aumento promedio del 17 % frente a los valores que se cobraron durante 2025. Los montos finales quedaron definidos y fueron publicados en la página web de la Secretaría de Movilidad de Bogotá para que los ciudadanos los consulten.

¿Cómo se pueden identificar la zonas de parqueo pago en Bogotá 2026?

En Bogotá, las zonas de parqueo pago son espacios habilitados para el estacionamiento de vehículos en vía pública.

Estas áreas se pueden identificar fácilmente gracias a la demarcación visible en el piso y a la señalización vertical instalada en cada sector, donde se indica que se trata de una zona autorizada para el parqueo pago.

Además de los cupos generales para vehículos particulares, las ZPP cuentan con espacios exclusivos destinados a distintos tipos de usuarios. Entre ellos están los cupos para personas con movilidad reducida, motocicletas y zonas amarillas reservadas para taxis, las cuales no tienen costo.

También hay espacios habilitados para vehículos eléctricos, que cuentan con la primera hora de parqueo sin cobro, así como zonas específicas para cargue y descargue. En el caso de las bicicletas, el uso de estos espacios es gratuito.

Estas medidas buscan ordenar el estacionamiento en la ciudad y facilitar la movilidad en diferentes sectores de la capital.

¿Cómo usar las zonas de parqueo pago en Bogotá 2026?

En 2026, las zonas de parqueo pago (ZPP) continúan operando en Bogotá como un sistema regulado para el estacionamiento en vía. Para hacer uso del servicio, los conductores deben ubicar su vehículo únicamente en los cupos debidamente señalizados y realizar el pago antes de iniciar el tiempo de parqueo.

El pago puede efectuarse de varias maneras: en efectivo directamente al facilitador autorizado, a través de la aplicación ZPP Bogotá, por medio del canal de WhatsApp 305 939 3333, o mediante aliados habilitados como Flypass y Gopass. En todos los casos, es obligatorio registrar la placa del vehículo para que el sistema valide el servicio.

La administración distrital recuerda que el pago anticipado es un requisito obligatorio. En caso de no cumplirlo, las autoridades pueden aplicar medidas como la inmovilización del vehículo mediante cepo. Las ZPP buscan ordenar el uso del espacio público y facilitar el control del estacionamiento en la ciudad.

