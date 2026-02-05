La revisión técnico-mecánica es, para muchos conductores en Colombia, uno de los trámites más tediosos y costosos del año. Además de exigir tiempo, filas y dinero, es un requisito ineludible para circular sin contratiempos por las vías del país.

Este procedimiento, diseñado para garantizar que los automotores circulen en condiciones seguras y con niveles aceptables de emisiones contaminantes, evalúa aspectos clave como frenos, suspensión, dirección, llantas, sistema eléctrico, carrocería y estado general del vehículo. Aun así, hay excepciones para ciertos segmentos del parque automotor.

Carros nuevos

La ley establece que los automóviles que no hayan cumplido cinco años desde su matrícula no están obligados a presentar la revisión técnico-mecánica.

En términos prácticos, esto significa que los vehículos matriculados entre 2022 y 2026 podrán circular durante todo el año sin asumir este gasto. La decisión se apoya en un criterio técnico: conservan, en sus primeros años, estándares adecuados de seguridad mecánica y control ambiental.

Vehículos extranjeros

Otra excepción relevante cobija a los vehículos con placas extranjeras que ingresen de manera temporal al país. Siempre que su permanencia no supere los tres meses, estos automotores quedarán exentos del requisito durante ese lapso.

Clásicos y antiguos: patrimonio rodante

Los vehículos antiguos o clásicos, siempre que cuenten con reconocimiento oficial, también quedan por fuera de la revisión técnico-mecánica en 2026. No obstante, las autoridades son claras en que esta exención no es una carta blanca para circular en mal estado.

Motocicletas

En el caso de las motocicletas, motocarros y ciclomotores, el calendario es diferente. La primera revisión técnico-mecánica solo se exige a partir del segundo año contado desde la matrícula.

Por esta razón, las motos registradas en 2025 y 2026 no tendrán que hacer el trámite durante el próximo año, lo que representa un alivio económico para miles de usuarios.

Vehículos / Getty

Costo de comparendo por no tener revisión técnico-mecánica en 2026

Aunque las exenciones alivian a un sector del parque automotor, la mayoría de vehículos sí debe cumplir con la revisión técnico-mecánica. Circular sin tenerla vigente no solo implica una infracción, sino un fuerte golpe al bolsillo.

Según el Código Nacional de Tránsito, esta falta puede acarrear una multa cercana a los 633.000 pesos, además de la inmovilización inmediata del vehículo, una sanción que representa gastos adicionales y pérdida de tiempo.

