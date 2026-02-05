La revisión técnico-mecánica es, para muchos conductores en Colombia, uno de los trámites más tediosos y costosos del año. Además de exigir tiempo, filas y dinero, es un requisito ineludible para circular sin contratiempos por las vías del país.
Este procedimiento, diseñado para garantizar que los automotores circulen en condiciones seguras y con niveles aceptables de emisiones contaminantes, evalúa aspectos clave como frenos, suspensión, dirección, llantas, sistema eléctrico, carrocería y estado general del vehículo. Aun así, hay excepciones para ciertos segmentos del parque automotor.
- Carros nuevos
La ley establece que los automóviles que no hayan cumplido cinco años desde su matrícula no están obligados a presentar la revisión técnico-mecánica.
En términos prácticos, esto significa que los vehículos matriculados entre 2022 y 2026 podrán circular durante todo el año sin asumir este gasto. La decisión se apoya en un criterio técnico: conservan, en sus primeros años, estándares adecuados de seguridad mecánica y control ambiental.
- Vehículos extranjeros
Otra excepción relevante cobija a los vehículos con placas extranjeras que ingresen de manera temporal al país. Siempre que su permanencia no supere los tres meses, estos automotores quedarán exentos del requisito durante ese lapso.
- Clásicos y antiguos: patrimonio rodante
Los vehículos antiguos o clásicos, siempre que cuenten con reconocimiento oficial, también quedan por fuera de la revisión técnico-mecánica en 2026. No obstante, las autoridades son claras en que esta exención no es una carta blanca para circular en mal estado.
- Motocicletas
En el caso de las motocicletas, motocarros y ciclomotores, el calendario es diferente. La primera revisión técnico-mecánica solo se exige a partir del segundo año contado desde la matrícula.
Por esta razón, las motos registradas en 2025 y 2026 no tendrán que hacer el trámite durante el próximo año, lo que representa un alivio económico para miles de usuarios.
Costo de comparendo por no tener revisión técnico-mecánica en 2026
Aunque las exenciones alivian a un sector del parque automotor, la mayoría de vehículos sí debe cumplir con la revisión técnico-mecánica. Circular sin tenerla vigente no solo implica una infracción, sino un fuerte golpe al bolsillo.
Según el Código Nacional de Tránsito, esta falta puede acarrear una multa cercana a los 633.000 pesos, además de la inmovilización inmediata del vehículo, una sanción que representa gastos adicionales y pérdida de tiempo.
