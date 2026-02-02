El mercado de vehículos nuevos en Colombia comenzó el 2026 con cifras que no se veían desde hace más de una década. Durante enero se registraron 19.969 vehículos nuevos, de acuerdo con datos del Runt, lo que representa un crecimiento del 38,7 % frente al mismo mes de 2025 y se convierte en el mejor resultado para un mes de enero desde 2015.

Este comportamiento positivo confirma una recuperación sólida del sector automotor, impulsada por una mayor confianza del consumidor, mejores condiciones de financiamiento y una oferta cada vez más diversa. En este escenario, Kia se consolidó como la marca líder del mes, gracias al desempeño de modelos como el Picanto y el K3, tanto en su versión sedán como cross.

Según el informe de Fenalco-Andi correspondiente a enero, Kia encabezó el ‘ranking’ de marcas con 2.966 unidades matriculadas, superando a Renault (2.595), Mazda (1.623), Toyota (1.584) y Chevrolet (1.431). En conjunto, estas cinco marcas representaron el 51,1 % del total de vehículos registrados en el primer mes del año, lo que evidencia una alta concentración del mercado.

Marcas más vendidas en enero / Fenalco

Carros más vendidos en enero de 2026 en Colombia

El protagonismo de Kia no solo se reflejó en el liderazgo por marca, sino también en el ‘ranking’ por modelos. El Kia Picanto fue el carro más vendido del país en enero, con 889 unidades matriculadas, una cifra que le permitió retomar el liderazgo absoluto del mercado, luego de varios meses en los que otros modelos habían dominado las primeras posiciones.

Kia Picanto / Kia

El ‘city car’ surcoreano logró una diferencia amplia frente a sus competidores directos y dejó fuera del ‘top’ 3 a modelos que marcaron el ritmo durante buena parte de 2025, como la Toyota Corolla Cross, que en enero registró 425 unidades.

A este buen desempeño se sumó el Kia K3, que logró 669 registros en enero, ubicándose como el tercer modelo más vendido del país. Tanto en su versión sedán como en la variante cross, este modelo se ha posicionado como una de las principales apuestas de la marca en el segmento de entrada y subcompactos, combinando diseño renovado, equipamiento y un rango de precios competitivo frente a sus rivales.

En el listado de los cinco modelos con mayor número de matrículas también aparecen la Renault Duster (761 unidades), la Mazda CX-30 (584) y el Foton Bj (565).

Carros más vendidos en enero / Fenalco

Otro factor clave del mercado fue el crecimiento sostenido de las tecnologías electrificadas. De acuerdo con Fenalco y la Andi, los vehículos híbridos y eléctricos ya representan más del 36 % de los registros del mes, consolidándose como un componente estructural del mercado colombiano.

En este contexto, también se destacó el crecimiento del Kia Stonic, que con 273 unidades mostró uno de los aumentos más marcados frente al año anterior, impulsado por su oferta híbrida y la reciente renovación del modelo.

