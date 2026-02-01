La industria automotriz en Colombia está celebrando debido al comportamiento en el mercado en este inicio de 2026, pues los conductores mantienen la tendencia de adquirir vehículos nuevos por la tecnología, confort y facilidades de pago que están dando los concesionarios.

Es más, enero comenzó con una gran noticia, ya que se vendieron una gran cantidad de automóviles que supera la cifra récord que se tenía desde 2015, lo cual muestre el interés de las personas en seguir renovando la flota vehicular.

Cuántos carros se vendieron en enero de 2026

Según dieron a conocer Fenalco y la Andi en su informe mensual, en este primer mes del año se registraron 19.969 vehículos nuevos, lo que significa un crecimiento del 38.7 % con respecto a 2025.

Este número está impulsado por el movimiento de muchas personas hacia una movilidad más sostenible con vehículos híbridos o eléctricos, que también cuentan con el incentivo de que no tienen restricción de movilidad en las grandes ciudades.

Cuáles fueron las marcas que más se vendieron en enero

Ahora, sobre las marcas, hay una que destacó en ventas por los vehículos que ha traído últimamente y es Kia, que superó a otras compañías de gran reconocimiento como lo son Renault, Chevrolet e incluso Toyota.

Kia vendió un total de 2.966 vehículos nuevos, que le significó un crecimiento del 63 % con respecto al año pasado. En segundo lugar quedó Renault, con 2.595 automóviles vendidos, y cierra el podio Mazda, que tuvo un crecimiento del 29.50 % y logró registrar 1.623 carros.

Por su parte, hay que destacar que Toyota sigue pisando fuerte en el mercado colombiano, pues con sus vehículos como la Corolla Cross o las más grandes como la Land Cruiser, registró un total de 1.584 vehículos en todo el territorio nacional.

Finalmente, hay una marca que cada vez coge más relevancia y es BYD, la china de vehículos eléctricos, la cual cada vez tiene más participación en el mercado y por eso es que durante el primer mes del año alcanzó el registro de 812 automóviles, entre la Seagull, la Yuan Up e incluso la Shark.

