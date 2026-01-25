Uno de los carros que más les ha gustado a los colombianos en los últimos años ha sido el Chevrolet Aveo en sus distintas versiones, ya que fueron vehículos que eran económicos, pero de la misma manera espaciosos y por eso les funcionaban a las familias para movilizarse tanto en la carretera como en la ciudad.

Sin embargo, dicho vehículo salió del mercado hace ya un buen tiempo, pues su producción paró en 2013 y se vendió hasta noviembre de ese año para darle paso a otros modelos más modernos y llamativos.

No obstante, la aparición de la actualización de este vehículo en otros países ha llamado la atención, ya que activa la idea y la ilusión de que pueda volver en algún momento.

Cómo es el nuevo Aveo

Dicho vehículo ya se vende en México, por ejemplo, y ha gustado porque más allá de las actualizaciones correspondientes, mantiene la esencia de ser familiar y económico.

En cuanto al diseño, se puede apreciar que ya no es curvo como los modelos anteriores, sino que tiene líneas mucho más marcadas y aerodinámicas, dándole un nuevo estilo. Además, su parrilla frontal ahora viene con luces led y un diseño mucho más agresivo.

En cuanto a las demás características, aparece que trae una pantalla de 8 pulgadas, conexión para celulares Apple y Android, sensores y cámara de reversa ya integrados y seis ‘airbags’ distribuidas por todo el interior del vehículo, haciéndolo mucho más seguro.

En los colores, se puede elegir entre plateado, gris, azul, negro y blanco. Por otro lado, en cuanto al motor se refiere, hay que destacar que viene con uno 1.5 litros, que lo sigue manteniendo muy económico, además de transmisión manual o automática, según lo prefiera cada usuario.

Cuánto cuesta el Chevrolet Aveo

En cuanto a los precios que se manejan en México, hay que destacar que va desde los 320.900 hasta los 376.400 pesos mexicanos, que se traduce entre 67 y 80’000.000 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, más allá de que este vehículo se ve en Latinoamérica, no hay certeza de que vaya a regresar a Colombia, ya que en el país se está enfocando en otra clase de vehículos como el Onix o el Spark, que ahora es eléctrico y tiene más pinta de camioneta.

