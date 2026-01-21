Durante años, muchos conductores han tenido la misma rutina: girar la llave, dejar el carro quieto unos minutos y solo después comenzar a manejar. Esta práctica se volvió casi automática, sobre todo porque fue la forma en la que aprendieron a conducir, cuando los motores no tenían la tecnología actual.

Hoy, esa costumbre ya no es una regla válida para la mayoría de los vehículos, y expertos en mecánica coinciden en que, lejos de ayudar, puede ser innecesaria.

La razón por la que se recomendaba calentar el motor está ligada a los carros de generaciones pasadas. En esos modelos, el sistema que regulaba la mezcla de aire y gasolina era el carburador, un componente que funcionaba de forma mecánica y que dependía de la temperatura para operar correctamente.

Según el Taller Automotriz Seauto, en esos vehículos arrancar en frío podía causar fallos en la combustión, apagones o un rendimiento deficiente. Por eso, dejar el motor encendido antes de avanzar no era un capricho, sino una necesidad técnica.

Qué ha cambiado en los vehículos nuevos

Con la llegada de la inyección electrónica de combustible, ese escenario cambió por completo. En los carros modernos, una computadora se encarga de regular el ingreso de aire y gasolina desde el mismo momento en que el vehículo se enciende, sin necesidad de alcanzar una temperatura previa.

El mecánico Alonso Castor explicó a Univision que los automóviles fabricados desde mediados de los años 80 ya incorporan este sistema, conocido como ‘full injection’, que permite un funcionamiento estable incluso en frío.

Gracias a esta tecnología, el motor puede empezar a trabajar de forma eficiente apenas se inicia la marcha.

Otro argumento habitual para defender el calentamiento del carro es la lubricación interna del motor. No obstante, los especialistas señalan que los sistemas actuales permiten que el aceite circule casi de inmediato, protegiendo las piezas desde los primeros segundos.

Castor aclara que, incluso en condiciones de bajas temperaturas, no es necesario esperar varios minutos. En esos casos, basta con dejar el vehículo encendido entre 20 y 30 segundos para que el aceite, que se acumula en el cárter durante la noche, comience a distribuirse correctamente.

Las propias marcas han desmontado este mito. Kia, por ejemplo, explica que la necesidad de calentar el carro depende del tipo de motor, pero aclara que los vehículos modernos no requieren permanecer encendidos antes de rodar.

En lugar de eso, el sistema de inyección electrónica ajusta automáticamente el funcionamiento del motor según la temperatura, logrando menor consumo de combustible y un desempeño óptimo sin esperas innecesarias.Arrancar y moverse: la forma más eficiente

Dejar el carro prendido durante varios minutos sin moverse no solo no mejora su rendimiento, sino que genera efectos negativos. Desde Seauto advierten que esta práctica implica un gasto innecesario de gasolina, más emisiones contaminantes y pérdida de tiempo.

Por su parte, las marcas coinciden en que el motor alcanza su temperatura ideal de manera más rápida y eficiente cuando el vehículo empieza a rodar suavemente, sin aceleraciones bruscas.

