La revisión técnico-mecánica sigue siendo un requisito obligatorio para los conductores en Colombia este 2026, ya que permite verificar el estado mecánico, estructural y ambiental de los vehículos, con el fin de garantizar la seguridad vial y reducir la contaminación.

Para este año, las tarifas tuvieron un incremento cercano al 6 % y varían según la antigüedad de la moto, la marca, el modelo y el año de fabricación.

De acuerdo con los rangos definidos por los Centros de Diagnóstico Automotor, los precios para motos oscilan entre 217.781 y 247.490 pesos, dependiendo de si el vehículo tiene entre 0 y 2 años, de 3 a 7 años, de 8 a 16 años o más de 17 años de uso.

Circular sin la revisión vigente implica una multa de 15 salarios mínimos diarios legales, que en 2026 equivale a 875.452 pesos, además de la inmovilización inmediata del vehículo.

La normativa establece que las motos nuevas están exentas durante los dos primeros años desde su matrícula. Por eso, los modelos matriculados en 2024 deben realizar su primera revisión en 2026.

Cumplir con este trámite no solo evita sanciones, sino que también garantiza que elementos clave como frenos, luces y llantas funcionen correctamente, contribuyendo a una conducción más segura en las vías del país.

¿Cómo es la revisión técnico-mecánica en Colombia?

La revisión técnico-mecánica en Colombia es un requisito obligatorio para garantizar que los vehículos que circulan por las vías estén en condiciones seguras y cumplan con las normas ambientales.

Este procedimiento se realiza en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), entidades autorizadas por el Estado para evaluar aspectos clave como frenos, dirección, suspensión, luces, llantas, cinturones de seguridad, sistema eléctrico y niveles de emisiones contaminantes.

Para los vehículos particulares, la primera revisión se exige a partir del sexto año contado desde la fecha de matrícula, y luego debe renovarse cada año. En el caso de las motocicletas, la primera revisión se realiza a los dos años de matriculadas y posteriormente también es anual.

Durante la inspección, técnicos especializados verifican que todos los sistemas funcionen correctamente y que el vehículo no represente un riesgo para sus ocupantes ni para otros actores viales.

Si el automotor aprueba, se expide el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones, documento indispensable para circular legalmente. Si no cumple, el propietario debe corregir las fallas y regresar al CDA para una nueva evaluación.

Circular sin este certificado vigente acarrea sanciones económicas, la inmovilización del vehículo y posibles costos adicionales. Más allá de la obligación legal, la revisión contribuye a prevenir accidentes, reducir la contaminación y fomentar una cultura de mantenimiento responsable en el país.

