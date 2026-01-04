Bogotá, hace frente a una emergente crisis de sostenibilidad y eficiencia ambiental en su parque automotor. A pesar del crecimiento exponencial en la demanda de vehículos eléctricos e híbridos, se despliega una situación inquietante, pues la ciudad cuenta con una insuficiente infraestructura de carga, existiendo solamente una estación de recarga por cada 125 automóviles, según lo indicado por El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Alertan a propietarios de estos vehículos en Colombia: los de más de 10 años saldrían del mercado)

Este alarmante desequilibrio tiene varias repercusiones que ponen en evidencia algunas falencias en la planificación urbana y la administración de los recursos energéticos. De acuerdo con lo expuesto por la Secretaría de Movilidad, “la creciente demanda de vehículos eléctricos e híbridos en Bogotá ha aumentado un 67,3% en 2025”.

El problema radica en el hecho evidente de que el auge de la electromovilidad tiene que ir de la mano con una estructura sólida y robusta que pueda responder de manera oportuna a los requerimientos de los vehículos eléctricos.

Lee También

Tal es el caso de Álvaro Quintero, médico capitalino que adquirió un vehículo eléctrico en 2024, quien, a pesar de estar satisfecho con su decisión, asegura que la insuficiencia de centros de carga produce largas filas y demoras en la recarga: “Bogotá se quedó muy atrás en la infraestructura”, como dijo en el periódico.

Si bien la Secretaría Distrital de Movilidad reporta existen unos 260 cargadores en casi 100 ubicaciones en la ciudad, gestionados principalmente por Enel X, Terpel y La Rolita, la mayoría de estos se encuentran en áreas privadas como centros comerciales, estaciones de servicio y parqueaderos. Solo seis de ellos son públicos y se encuentran manejados por La Rolita en alianza con Enel X.

Cuántos carros eléctricos e híbridos hay en Colombia

Este contraste de la insuficiencia de la infraestructura de recarga con el ‘boom’ de los vehículos eléctricos e híbridos es cada vez más notorio. En 2025, Colombia matriculó más de 254.205 vehículos nuevos, de los cuales 19.724 fueron eléctricos y 67.899 híbridos, lo que representa que uno de cada tres nuevos en la ciudad es eléctrico o híbrido. Este auge trae consigo un panorama retador: existe aproximadamente 1 cargador por cada 125 vehículos, según el informe periodístico.

Lee También

Carolina Martínez, gerente de La Rolita, reconoce el problema en el citado diario y argumenta que se debe a una “venta desmesurada” de este tipo de vehículos. Martínez anunció planes de expansión en colaboración con la Secretaría de Movilidad y Enel Colombia, con la intención de priorizar la implementación de electrolineras en los parqueaderos de la Terminal de Transportes.

* Pulzo.com se escribe con Z