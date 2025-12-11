Con una flota aproximada de 19,9 millones de vehículos y un promedio de antigüedad de 17,5 años, Colombia tiene el parque automotor con mayor edad en Latinoamérica, de acuerdo a las cifras proyectadas para 2025 por la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda) y replicada por La República.

Este ancianaje se debe en gran medida a la falta de políticas públicas unificadas que impulsen la renovación vehicular con tecnologías más modernas ya sean de combustión o electrificadas. Esto sumado a factores como el alto costo del crédito y la percepción de resistencia de los vehículos usados, de acuerdo con el impreso.

Cabe destacar que mientras Colombia alberga la flota más antigua, Chile pone sobre la mesa la más moderna con 11,9 años de promedio, en contraste con nuestro país. “Las continúas inversiones en tecnología, un acceso amplio al financiamiento y políticas proactivas de renovación vehicular han contribuido significativamente a mantener nuestro parque automotor actualizado”, destacó el presidente de la Asociación de Distribuidores de Autos de Chile, en entrevista con el citado diario.

En Colombia, los efectos del atraso en la modernización de la flota automotriz son palpables, afectando la calidad del aire y la seguridad vial en las ciudades, ya que los coches más viejos son los mayores emisores de contaminantes y presentan altos índices de accidentalidad, de acuerdo con el informe periodístico.

La cultura de mantenimiento de modelos usados con una antigüedad superior a 10 años es notable, a razón de su confiabilidad mecánica y la cara reparación en caso daños, una de las principales preocupaciones en el presupuesto familiar, según el citado medio.

De acuerdo con datos de Aladda, se prevé que para el final de 2025, Colombia sea el quinto mercado más grande en volumen de ventas, con una estimación de 250,000 vehículos nuevos vendidos. Sin embargo, el ritmo de renovación sigue siendo insuficiente en relación al tamaño y antigüedad del parque existente.

Ante este escenario, desde Aconauto se propone la creación de un programa integral de renovación del parque vehicular de Colombia, que involucre, principalmente, al sector político y la participación activa de concesionarios, importadores, y los mismos usuarios.

El poder Ejecutivo, diseñando un sistema de sustitución que, a precios de mercado, los cuales se retomen y usados de más de 10 años a cambio de nuevos, pero con líneas de crédito blando para financiar la diferencia.

