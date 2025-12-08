Una tragedia se presentó este lunes festivo, 8 de diciembre, luego de un accidente de tránsito que cobró la vida de una persona. Los hechos ocurrieron durante la mañana en Soacha y quedaron evidenciados en videos que han circulado a través de redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Hombre que fue atropellado en Bogotá está en UCI porque policías lo dejaron tirado en andén)

Los vehículos involucrados fueron un carro y un bus de servicio público del municipio ubicado al sur de Bogotá. El choque ocurrió en una calle inclinada del barrio Ciudadela Sucre, ubicado en el sector de Barreno. Al parecer, el automóvil particular de color rojo carmesí perdió el control y chocó de frente contra el colectivo.

El carro salió a volar y cayó sobre el frente de una vivienda, lo que provocó la muerte en el lugar de su conductor, el único que iba allí. Videos evidenciaron que el vehículo quedó completamente destruido y dejó a la víctima aprisionada entre las latas.

Lee También

(Haga clic aquí para ver el video. Imágenes sensibles)

En el lugar había policías y otros testigos que intentaron sacar al fallecido del carro, que quedó con una de sus manos por fuera del parabrisas que quedó completamente roto. El bus involucrado también sufrió daños considerables, pues la parte delantera quedó destruida.

Inclusive, uno de los uniformados pidió prudencia a las personas que estaban grabando a la persona sin vida y el resto de la impactante escena. Aún no se ha esclarecido cuáles fueron las causas que provocaron el trágico accidente ocurrido durante el Día de la Virgen y después de la celebración de Velitas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.