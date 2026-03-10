La muerte de un joven agricultor tiene de luto al municipio de Chipaque, en Cundinamarca, luego de un siniestro vial que, según versiones de la comunidad, habría sido provocado por un conductor que presuntamente manejaba en estado de embriaguez.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho ocurrió en el sector conocido como Cerroso Grandes, en la vía que comunica a Chipaque con Ubaque, donde perdió la vida Diego Andrés Flórez, de 25 años, un trabajador del campo ampliamente apreciado por los habitantes de la zona.

(Lea también: Tiroteo en medio de una fiesta dejó a una mujer muerta y a otra con graves heridas)

De acuerdo con relatos de vecinos y personas cercanas al caso, el joven se movilizaba por el lugar cuando una camioneta, que aparentemente circulaba en contravía, lo embistió violentamente. Testigos aseguran que el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol y, tras el impacto, abandonó el lugar sin prestar ayuda.

Lee También

La noticia compartida por ‘Gato noticias’ ha causado profunda tristeza entre los residentes del municipio, quienes recuerdan a Diego Andrés como un joven dedicado al trabajo agrícola y muy querido en la comunidad.

(Vea también: Iván Zuleta vive duro momento por muerte de sobrina en extrañas circunstancias; tenía 15 años)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Familiares de la víctima pidieron a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del responsable.

Entre tanto, habitantes del sector también han manifestado su preocupación por los riesgos que representan los conductores que manejan de forma imprudente en esta vía rural, y reiteraron el llamado para que se haga justicia en este caso.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables