Un joven de 24 años permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de Engativá luego de haber sido atropellado el pasado sábado 29 de noviembre en el occidente de Bogotá. El accidente ocurrió cuando el hombre, que se desplazaba en bicicleta, fue golpeado por un vehículo en una vía del barrio Engativá. El conductor del carro detuvo la marcha para auxiliarlo mientras llegaban las autoridades.

Al lugar acudieron uniformados de la Policía y una ambulancia, que inicialmente atendieron al joven y posteriormente decidieron moverlo hacia un andén contiguo a la vía para continuar la valoración. Sin embargo, minutos más tarde, tanto los policías como el personal de salud abandonaron el sitio, dejando al lesionado en el lugar sin supervisión.

Según relataron familiares a Noticias Caracol, en ese lapso el joven fue abordado por delincuentes que aprovecharon su estado para robarle sus pertenencias, además de quitarle los pantalones y los zapatos. Los ladrones huyeron, mientras la víctima permanecía en el andén sin recibir ayuda adicional tras la agresión.

#OjodeLaNoche | El sábado 29 de noviembre en Engativá, un joven de 24 años sufre un accidente en bicicleta y, tras ser auxiliado por un conductor, es dejado en un andén cuando llegan policías y ambulancia. Minutos después, se van y el joven es atacado por ladrones. Hoy está en… pic.twitter.com/vuaMINqS0u — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 5, 2025

14 horas después, sus familiares lograron ubicarlo y trasladarlo al centro asistencial, donde ingresó en delicado estado de salud. Este viernes 5 de diciembre, el joven continúa hospitalizado en la UCI, mientras las autoridades investigan las circunstancias del abandono y el posterior hurto del que fue víctima.

¿Qué hacer si me atropellan y se dan a la fuga en Colombia?

Lo primero que debe hacer una persona en un caso de atropello con fuga es interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Para ello, es importante aportar información precisa sobre el lugar del accidente, la hora aproximada, la descripción del vehículo involucrado y cualquier detalle adicional que pueda ayudar a identificar al responsable y abrir la investigación correspondiente.

También se recomienda recopilar toda la evidencia posible. Tomar fotografías del sitio del accidente, de las lesiones y de cualquier elemento relevante puede ser determinante para el proceso. En caso de que en la zona haya cámaras de seguridad, es aconsejable intentar acceder a los registros o solicitar que sean preservados como parte del material probatorio.

Si hubo testigos del hecho, es fundamental obtener sus datos de contacto. Los testimonios de personas que presenciaron el accidente pueden aportar información clave para reconstruir lo ocurrido y respaldar la denuncia ante las autoridades.

Finalmente, es recomendable consultar a un abogado especializado en derecho penal y de tránsito. Este profesional podrá orientar sobre los pasos legales a seguir, acompañar el proceso ante la Fiscalía y garantizar que todas las pruebas sean presentadas de manera adecuada para avanzar en la búsqueda del responsable.

