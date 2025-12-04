La mañana de este jueves 4 de diciembre de 2025 estuvo marcada por un accidente de tránsito en la vía que conecta a La Calera con Sopó, en Cundinamarca. En la vereda Márquez, un Ferrari 488 colisionó contra una motocicleta, dejando como saldo la muerte del conductor de la moto, según confirmaron las autoridades.

El siniestro causó conmoción en la zona y en redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes que daban cuenta de la gravedad del impacto. El Ferrari quedó devastado en su costado derecho, con el panorámico hecho añicos y partes del vehículo deportivo esparcidas sobre la carretera.

Aunque inicialmente no se tenía certeza sobre el estado del motociclista, la información fue confirmada por Noticias Caracol, que reportó que el hombre falleció en el lugar de los hechos. No alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Accidente en vía La Calera-Sopó hoy: qué pasó con Ferrari y moto

Imágenes obtenidas por Pulzo mostraban al motociclista tendido a un costado de la vía, aparentemente con fracturas en sus extremidades inferiores. Pese a los esfuerzos por atender rápidamente la situación, el impacto resultó letal.

Sobre el conductor del Ferrari, todavía no se conocen detalles de su estado de salud ni si sufrió heridas de consideración. La identidad de ambos involucrados no ha sido revelada.

A esta hora, unidades de la Policía de Tránsito, personal judicial y organismos de emergencia permanecen en el sitio adelantando el levantamiento del cuerpo, así como la inspección técnica del lugar para establecer las causas del choque.

El procedimiento ha obligado al cierre parcial de la vía, lo que ha causado congestión en este corredor que funciona como una de las entradas y salidas principales hacia Bogotá.

Los vehículos involucrados aún no han sido removidos, por lo que la movilidad continúa restringida mientras los peritos hacen las diligencias correspondientes.

