En época en la que hay fechas sin pico y placa en Bogotá, otra nueva alegría llega para conductores que pueden conseguir vehículos a muy bajo costo en el remate de este año-

Sigue a PULZO en Discover

La capital colombiana será testigo de una subasta presencial de vehículos para el próximo miércoles 10 y jueves 11 de diciembre, con la experiencia de la empresa Subastas y Comercio para ejecutarla.

Para esta edición, los vehículos provienen de la empresa Usados Renting Colombia, lo que garantiza unidades en óptimas condiciones y confiabilidad. Este evento se llevará a cabo en el Centro Empresarial Mercurio, en el salón Subasta Lover, donde se espera que los compradores interesados en los automóviles encuentren precios competitivos en un espacio seguro y puedan comenzar el 2026 estrenando carro.

Subastas y Comercio es una empresa colombiana con más de 25 años de experiencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional, se ha consolidado en el negocio de subastas online y está incursionando en la presencialidad con potenciales compradores.

Lee También

Cabe resaltar que aquellos ciudadanos interesados en asistir a la subasta presencial deberán tener en cuenta que primero tendrán que asegurar su cupo pagando la garantía de la oferta, dependiendo del valor del vehículo. Es importante resaltar que los cupos son limitados; sin embargo, podrán solicitar el servicio de ‘broker’, es decir, que contarán con el apoyo de un vendedor en llamada en línea si la persona no puede asistir al evento.

Esta subasta presencial de carros pondrá a disposición un portafolio de más de 40 vehículos de diferentes categorías como lo son automóviles, camionetas, vans y ‘pick ups’ provenientes de la empresa Usados Renting Colombia.

Dentro de la categoría de automóviles, se ofrecerán marcas como Nissan, BMW, Stark Zhidou, Mercedes Benz, Hyundai, Citroen, Suzuki, Fiat, en versiones a gasolina, diésel y eléctricas. Los precios base parten desde 15’300.000 de pesos. Los modelos van desde el 2021 hasta el 2024.

“En la subasta presencial tendremos el segmento de camionetas – SUV, donde los asistentes encontrarán vehículos de la marca Ford, Subaru, BMW, Volvo, Chevrolet y DS7 Crossback, cuyo valor de entrada inicia en 44.300.000 de pesos. Esta es una oferta competitiva que llamará la atención de aquellos que buscan mejorar aún más su estilo de vida”, explicó Martha Gómez, gerente general de Subastas y Comercio.

Aquellos asistentes que se encuentren interesados en pickups podrán encontrar vehículos Nissan, Changan y JMC con modelos del 2019, 2020, 2023 y 2024, con un valor base de 43 millones de pesos. Mientras que las vans encontrarán aliados como Dongfeng, Chevrolet y Renault.

“Este evento será la oportunidad para que aquellos asistentes puedan conocer de primera mano y en tiempo real el vehículo que desean adquirir con precios

asequibles y competitivos. Adicionalmente, transmitiremos vía ‘streaming’ por Instagram, TikTok y Facebook para generar mayor impacto y que las personas puedan ver de cerca la realización y familiarización de la subasta”, agregó Gómez.

¿Cómo comprar carros en subasta?

Comprar un carro en subasta puede ser una buena opción si se busca ahorrar, pero exige planificación, inspección y prudencia.

Investigar la lista de vehículos que se van a subastar, sus especificaciones y su historial si está disponible.

Definir un presupuesto máximo y mantenerse firme: en subastas es fácil dejarse llevar por la emoción de la puja.

Si se puede, asistir como observador a una o dos subastas antes de pujar; así se entenderá cómo funciona el proceso sin riesgo.

Llegar con tiempo: muchas subastas permiten revisar los carros antes de la puja. Observar la carrocería, chasis, pintura, llantas y estado de puertas y ventanas.

Verifica el número de identificación del vehículo y compararlo con los documentos. Si no coincide, puede ser señal de que se han reemplazado partes importantes.

Si le permiten encender el motor, revisar sonidos extraños, humo en el escape o señales de fugas; estos detalles pueden revelar fallas graves.

Los carros en subasta suelen venderse bajo la premisa ‘tal como está’, sin garantía, devoluciones ni derecho a prueba de manejo.

* Pulzo.com se escribe con Z