Tener carro propio es uno de los principales objetivos que tienen las personas en Colombia, pues eso les da cierta libertad y facilidad para moverse, teniendo en cuenta que ya no dependen del transporte público.

Sin embargo, un carro nuevo no es sencillo porque, tal como se vio en el más reciente Salón del Automóvil, la mayoría superan los 100’000.000 de pesos, lo cual los hace muy poco asequibles.

No obstante, está la opción de carros usados y estos se presentan como una buena oportunidad para que las personas tengan su vehículo.

Según compartió la página New Mans Cars, que es de un taller especializado en la ciudad de Bogotá, hay dos carros por menos de 30’000.000 de pesos que se plantean como buena opción para quienes tienen en mente tener su primer carro.

Estas son las recomendaciones:

El primero es el Renault Logan, el cual gusta, dice el experto, porque es muy espacioso en su interior, es económico por su motor 1.6 y sus repuestos casi no fallan.

La segunda opción es el Hyundai Accent Gyro, un carro bastante amplio que tiene un motor 1.500, por lo que casi no consume, pero igual tiene una buena aceleración y fuerza para andar tanto por la ciudad como en la carretera. Además, dijo el experto, sus repuestos se consiguen fácil y son económicos.

Por otro lado, esta misma página explicó que hay dos vehículos que cuesten lo que cuesten, no los recomiendan porque suelen fallar mucho y normalmente están en el taller.

El primero que no recomiendan es el Ford Fiesta, el cual, dicen los expertos, falla constantemente por su caja automática debido a que cuenta con un sistema ‘Power shift’ que no funciona de la mejor manera.

La segunda es la Dodge Journey, tanto la de cinco como siete puestos, la cual tiene un problema muy similar al del Ford Fiesta y por eso no es recomendable. Además, el motor de esta camioneta es más grande y por eso mismo el consumo es mucho mayor.

