La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que la ciudad levantará la medida de pico y placa en dos días específicos de la temporada decembrina, con el fin de facilitar la movilidad de miles de viajeros que se desplazan dentro y fuera de la capital durante Navidad y Año Nuevo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mujer expuso ataque de limpiavidrios en Bogotá por decirles que no: “Me rompieron el vidrio”)

La decisión hace parte del conjunto de disposiciones del Distrito para mejorar las condiciones de tránsito en uno de los periodos con mayor flujo vehicular del año.

Según el anuncio oficial, el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026 no aplicará el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá.

Lee También

Con esta medida, la administración busca reducir los tiempos de desplazamiento, evitar congestiones masivas y ofrecer alternativas más flexibles para quienes salen de viaje o regresan a la ciudad.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la decisión se tomó después de revisar el comportamiento de movilidad y las dinámicas propias de los días posteriores a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

“Revisadas las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el pico y placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, viernes, y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber pico y placa en Bogotá y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana, el de Navidad y el de año nuevo”, explicó el mandatario.

La medida aplicará únicamente para estas dos fechas, por lo que el resto de días hábiles de diciembre de 2025 y enero de 2026 sí mantendrán el pico y placa habitual vigente en la ciudad.

En consecuencia, los conductores deberán tener en cuenta que el levantamiento es excepcional y no modifica la operación general de la restricción durante esos meses.

¿Cómo funcionará el pico y placa regional para fin de año?

Además del anuncio sobre los dos viernes sin restricción, el Distrito recordó que en otras fechas se aplicará el pico y placa regional, especialmente diseñado para regular el alto flujo de automóviles que ingresan a la ciudad después de puentes festivos o fines de semana largos.

En ese sentido, el lunes 12 de enero de 2026 la medida regional estará vigente. Esto significa que los conductores deberán respetar los horarios establecidos para el retorno a Bogotá según el último dígito de placa, como ocurre tradicionalmente en temporadas de alto tráfico; de 12:00 a 4:00 p. m. ingresan los carros pares, mientras de que 4:00 a 8:00 p. m. ingresan los impares.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), junto con sus Agentes Civiles de Tránsito y con apoyo de la Policía de Tránsito de Bogotá, desplegará un conjunto de operativos para acompañar estas medidas en el marco del Plan Navidad del Distrito, estrategia que se activa cada año para mejorar la seguridad y la fluidez en las vías durante diciembre y comienzos de enero.

Entre las acciones anunciadas se encuentran:

Controles a conductores para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol.

Operativos contra el mal parqueo, especialmente en vías principales, locales y barriales.

Recuperación del espacio público, en coordinación con las Alcaldías Locales y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP).

El Distrito destacó que estos controles buscan evitar comportamientos que afectan la seguridad vial y generan congestiones, en un periodo donde aumenta considerablemente el uso del vehículo particular.

* Pulzo.com se escribe con Z