En medio de festividades y celebraciones decembrinas, en Bogotá se presentó un caso de violencia familiar que terminó en tragedia. Según informó El Tiempo, un joven murió tras ser atacado con arma blanca por su hermano en la localidad de Suba la noche del 31 de diciembre.

Acorde con las declaraciones de la Policía Metropolitana de Bogotá a El Tiempo, la víctima, de 24 años, recibió varias puñaladas de su hermano, de 27 años, durante una discusión familiar que escaló de tono y, trágicamente, se transformó en un suceso de violencia letal, de acuerdo con el rotativo.

En Bogotá, específicamente en Suba, barrio que en los últimos años ha demostrado ser un entramado social complejo, los actos de violencia suelen ser más acentuados. Esto, según consignó el totativo, es producto de la densidad poblacional y desigualdad socioeconómica que potencializan conflictos interpersonales y tensiones familiares.

Luego de que el sospechoso lograra evadir a la justicia durante la noche, el caso dio un giro este primero de enero cuando el propio hermano de la víctima se entregó a la Policía. Actualmente permanece bajo custodia a la espera de ser procesado por la Fiscalía, al tiempo que investigadores recolectan evidencias en la escena del crimen para entender qué desató la agresión, según el informe periodístico.

La tragedia en este sector no fue la única mancha en la celebración de fin de año en la capital. Según confirmaron las autoridades, Los Mártires y Ciudad Bolívar también fueron escenarios de hechos de sangre que hoy son investigados por las unidades competentes para esclarecer lo sucedido en medio de los festejos, de acuerdo con el citado diario.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.