Hace unas semanas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sorprendió a los ciudadanos porque anunció que todos los vehículos matriculados fuera de la capital iban a tener pico y placa los sábados, además de un costo mayor en el pico y placa solidario.

Dicha medida la justificó anunciando que hay miles de carros que usan las vías de la ciudad y demás, pero los impuestos terminan en los bolsillos de otros municipios, lo cual a él le parecía injusto y por eso se tomó esta decisión tan radical.

Ahora, ese tema quedó un poco en segundo plano debido al resto de situaciones que han ocurrido en el país, pero ya llegando a inicios de enero, hay muchos conductores preocupados porque no hay claridad si dicha medida comienza a funcionar desde este mismo sábado, 3 de enero, o desde cuándo.

Ante esto, Red+ Noticias se puso en contacto con la Secretaría de Movilidad y la respuesta fue la siguiente: “La medida fue anunciada por el alcalde Galán el pasado mes de noviembre, indicando que su puesta en marca sería en el transcurso del primer semestre de 2026”.

Es decir, aún no hay una fecha establecida para que comience a funcionar esta medida de pico y placa los sábados para miles de vehículos en Bogotá.

“Previamente a su implementación se dará a conocer los documentos técnicos y jurídicos de la medida e informará a la ciudadanía todos los detalles”, complementó la Secretaría de Movilidad.

Cabe destacar que en las últimas semanas, el alcalde se ha reunido con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y algunos alcaldes de los municipios aledaños a la capital para buscar una solución que impida que se aplique esta medida, pero hasta ahora no se ha anunciado ningún resultado satisfactorio al respecto.

De esta manera, queda esperar que tanto la Alcaldía como la Secretaría de Movilidad anuncien oficialmente la fecha de inicio del pico y placa los sábados para los vehículos que no están matriculados en Bogotá.

