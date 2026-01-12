En medio de la realidad económica que vive Colombia al comienzo de 2026, el típico almuerzo corriente, mejor conocido como “corrientazo”, se encuentra en una crisis que obliga a los restaurantes a incrementar sus precios, afectando los bolsillos de trabajadores y estudiantes. La inflación del 5,1 % a principios del año y el incremento del salario mínimo en un 23,7 %, sumado al encarecimiento de los insumos básicos, deja a los propietarios de restaurantes en una incertidumbre sobre cómo maniobrar para sobrevivir.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Desde febrero” se verá aumento en Bogotá, Medellín y más ciudades grandes: preocupa mucho)

Este ícono de la gastronomía colombiana desde los años 90, reconocido por ser una opción rápida, abundante y accesible, podría ver un aumento en el precio de hasta 2.000 pesos por plato debido a esta coyuntura económica. Según Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y actual candidato presidencial, el almuerzo ejecutivo, que hoy bordea los 14.000 pesos, podría llegar a costar pronto 16.000 pesos. “Toca subirlo pronto, ¿no? porque si el salario mínimo sube a esa velocidad… Aquí no han subido el corrientazo por el salario mínimo, pero ya casi”, declaró Oviedo en un video en redes sociales, transmitido desde un popular restaurante.

Pero no solo el incremento de salarios presiona al sector. La escasez y el alza de costos de los insumos es otro factor crítico. “Subió el salario de los trabajadores, las verduras y, en general, todos los insumos están demasiado caros”, explicó Luz Stella García, propietaria de un local en Barranquillita, en entrevista con El Tiempo, al anunciar que ya tuvo que agregar 2.000 pesos al precio de sus platos. Freddy Llanos, otro empresario del sector, recalcó en el citado medio la encrucijada: “El aumento del costo es necesario para no perjudicar a los trabajadores”.

Lee También

Según el diario El Tiempo, los factores detrás de esta inminente alza de precios para el 2026 incluyen un aumento del 23,7 % en el mínimo legal vigente, una escasez de carne y pescado, incrementos en verduras e insumos básicos y una considerable inflación que está elevando servicios públicos y arriendos.

Lee También

A pesar de la difícil situación, el sector del corrientazo sigue resistiendo y preservando su presencia cultural, especialmente en barrios de Bogotá como Chapinero, Santa Fe y Calle Bonita, reconocidos epicentros de esta oferta con sabor casero y cálido. La importancia cultural del corrientazo se refleja incluso en los premios que estas delicias reciben. Delicias de Rosita fue galardonado en el concurso Sabor Bogotá 2025 como el mejor corrientazo de la capital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.