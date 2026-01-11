El Gobierno abrió un nuevo frente de discusión en el sector de la construcción tras publicar el borrador de un decreto que busca cambiar la forma en que se comercializa la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en Colombia.

La propuesta del Ministerio de Vivienda establece que, de ahora en adelante, estos inmuebles deberán venderse exclusivamente en pesos colombianos, prohibiendo cualquier negociación basada en salarios mínimos, como ha sido la práctica tradicional.

El documento argumenta que los precios de la VIS no podrán quedar sujetos a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente después de la separación del inmueble, la firma de la promesa de compraventa o documentos equivalentes.

“En ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente con posterioridad a la separación, a la suscripción de la promesa de compraventa o del documento que haga sus veces”, señala el texto.

Impacto del aumento del salario mínimo en el precio de la vivienda

El borrador llega luego de que el salario mínimo para 2026 aumentara un 23 %, un incremento que disparó automáticamente los topes de la VIS y VIP, dado que históricamente se calculan en salarios mínimos. Ese mecanismo hizo que los precios máximos de estas viviendas se incrementaran mucho más rápido que el ingreso real de las familias.

Hoy, el Plan Nacional de Desarrollo establece que el valor máximo de una VIS no debe superar los 135 salarios mínimos, lo que equivale a 235,8 millones de pesos en 2026, es decir, 44 millones más que hace apenas un año, cuando el límite era de 192 millones.

Para ciudades con más de un millón de habitantes —como Bogotá, Medellín o Cali— el tope sube a 150 salarios mínimos, lo que ubica el valor máximo en 262 millones de pesos, comparados con los 213 millones del 2025.

El panorama es similar para la Vivienda de Interés Prioritario (VIP): su tope legal es de 90 salarios mínimos, que para este año equivale a 157 millones de pesos, un aumento del 23 % frente a los 128 millones del año pasado.

Estos incrementos, automáticos y acelerados por el aumento decretado, fueron precisamente lo que llevó al Gobierno a revisar el modelo.

Con el nuevo decreto, el Ministerio de Vivienda plantea que únicamente se podrán hacer ajustes al precio de venta cuando existan motivos extraordinarios y comprobables. “Solo podrán realizarse ajustes al precio en pesos colombianos cuando existen motivos extraordinarios que afecten los precios de los insumos y que estén soportados en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICCE), elaborado por el Dane”, precisa el borrador.

Con esto, el Gobierno busca frenar la indexación al salario mínimo, que —según analistas del sector— provoca aumentos bruscos en los valores de los proyectos y termina alejando a miles de hogares de la posibilidad de acceder a vivienda propia.

El borrador del decreto entra en etapa de comentarios públicos por parte de constructoras, expertos, compradores y distintas entidades del sector. Una vez superado ese proceso, el Ministerio hará los ajustes finales y decidirá si firma oficialmente la norma.

