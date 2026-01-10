Luego del incremento del salario mínimo y una serie de medidas tributarias, han surgido varias preguntas alrededor del futuro en las ventas de carros y motos en el país. Aunque 2025 terminó con más de 250.000 vehículos matriculados y una tendencia de crecimiento por tres años consecutivos, este inicio de 2026 ha traído inquietudes entre concesionarios y fabricantes.

En el caso de las motocicletas hay preocupación debido a que el nuevo Impoconsumo pasó del 8 % al 19 % para ciertos segmentos, y los aranceles a las motos importadas —en especial las de más de 200 centímetros cúbicos (c. c.)— aumentaron hasta el 35 % con base en medidas establecidas por el Gobierno. Esas alzas no solo incrementan el costo de entrada al país, sino que se traducen en subidas de precios finales que, en muchos casos, podrían disuadir a compradores potenciales.

Las motos representan una herramienta vital de movilidad y, para muchos, un medio de trabajo, por lo que los aumentos impuestos por el Ejecutivo despiertan incertidumbre en un segmento que tradicionalmente se considera de acceso popular.

Este incremento tributario se traduce en un golpe directo al bolsillo de los compradores de motos medianas y grandes, que suelen ser las más demandadas por quienes buscan desplazarse con mayor potencia o para uso mixto. El mayor gravamen se suma a otros costos asociados con el acceso a una moto nueva, como aranceles elevados y gastos operativos, que pueden llevar a que muchos consumidores reconsideren sus decisiones de compra.

El panorama también contempla un aumento de aranceles para motocicletas importadas desde países sin tratados de libre comercio, que también se ubicarían en tasas más altas, encareciendo aún más esos modelos frente a opciones ensambladas localmente y potenciando la presión sobre los precios al público.

Preocupación entre los carros por costos laborales e impuestos

En el ámbito de los automóviles, los concesionarios también observaron con inquietud los nuevos tributos, en especial el alza del Impoconsumo al 19 % para vehículos con cierto valor FOB y los incrementos arancelarios que llegaron hasta el 40 % para carros importados de países sin tratado de libre comercio. Esos ajustes, unidos al aumento de más del 23 % del salario mínimo, complican la estructura de costos de los negocios, pues muchas nóminas cuentan con empleados que devengan el salario mínimo, explicó la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto).

Los distribuidores de carros han advertido que mayores precios finales podrían alejar a el consumidor y reducir las ventas, un efecto que se intensificaría si la demanda se retrae ante costos más altos. Es por esto por lo que hay llamados desde el sector para revisar las decisiones tributarias en favor de sostener la renovación del parque automotor, cuya edad promedio ronda los 19 años, y para impulsar mecanismos que alivien la carga financiera sobre compradores, como subsidios a las tasas de interés o alternancias tributarias.

