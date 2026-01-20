Este 20 de enero, la periodista Camila Zuluaga, de Blu Radio, afirmó que la Alcaldía de Bogotá estaría estudiando la posibilidad de quitarles el beneficio del pico y placa a los vehículos híbridos no enchufables, una decisión que marcaría un giro importante en la política de movilidad de la ciudad y que afectaría a un segmento que ha crecido con fuerza en los últimos años.

Según explicó, el tema estaría sobre la mesa de discusión en el Distrito. Actualmente, en la capital, los carros eléctricos y los híbridos están exentos del pico y placa, un incentivo para promover tecnologías más limpias y reducir las emisiones contaminantes.

Sin embargo, la evaluación que se estaría haciendo apunta específicamente a los híbridos no enchufables, es decir, aquellos vehículos que combinan motor a combustión y motor eléctrico, pero no se conectan a una red eléctrica para funcionar. En estos modelos, la batería se recarga mediante el frenado regenerativo y el propio motor de gasolina.

Aunque inicialmente no habría negado la información, para fortuna de miles de conductores, tras la difusión de la noticia, la Secretaría de Movilidad le dijo a Semana que, en este momento, no se estudian cambios en la restricción del pico y placa en Bogotá, por lo que, sin importar el tipo de motorización, no vendrían novedades.

Ventas de carros híbridos se disparó en Colombia

La discusión llega en un momento clave para este tipo de tecnologías. El mercado de híbridos viene creciendo a doble dígito, impulsado justamente por beneficios como el pico y placa, menores impuestos y consumo reducido de combustible.

Solo en diciembre, se matricularon 8.381 vehículos híbridos, lo que representó un crecimiento del 49,5 % frente al mismo mes del año anterior, según datos de Fenalco y la Andi. Ese volumen les permitió alcanzar una participación del 28 % del total de vehículos vendidos en ese mes, una cifra que muestra qué tan relevantes se han vuelto para los compradores.

En el acumulado anual, los números son aún más contundentes: 67.899 híbridos registrados, con un crecimiento interanual del 59 %. Para muchos usuarios, la decisión de comprar un híbrido no enchufable estuvo directamente relacionada con la exención del pico y placa, especialmente en una ciudad como Bogotá, donde esta restricción condiciona la movilidad diaria.

Qué tipos de carros híbridos existen

Uno de los puntos clave del debate —que en algún momento habrá que tener— es que no todos los híbridos funcionan de la misma manera, aunque a nivel normativo hoy reciban el mismo trato.

Híbridos no enchufables (HEV): son los que están en la mira de la Alcaldía. No se conectan a la red eléctrica y su batería es pequeña. El motor eléctrico apoya al de combustión para reducir consumo y emisiones, pero el carro depende principalmente de la gasolina.

son los que están en la mira de la Alcaldía. No se conectan a la red eléctrica y su batería es pequeña. El motor eléctrico apoya al de combustión para reducir consumo y emisiones, pero el carro depende principalmente de la gasolina. Híbridos enchufables (PHEV): sí se cargan con electricidad externa y pueden recorrer decenas de kilómetros en modo 100 % eléctrico. En uso urbano, pueden funcionar como un eléctrico durante trayectos cortos.

sí se cargan con electricidad externa y pueden recorrer decenas de kilómetros en modo 100 % eléctrico. En uso urbano, pueden funcionar como un eléctrico durante trayectos cortos. Eléctricos puros (BEV): no tienen motor de combustión, funcionan solo con baterías y cero emisiones locales.

La discusión gira en torno a si los híbridos no enchufables realmente deberían seguir teniendo los mismos beneficios que un eléctrico, ya que, aunque son más eficientes, siguen usando gasolina como fuente principal de energía.

