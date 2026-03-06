El fabricante japonés Toyota presentó recientemente su nuevo sedán eléctrico Toyota bZ7, un modelo de gran tamaño que marca un nuevo paso en la estrategia de electrificación de la marca. Aunque el vehículo fue diseñado inicialmente para el mercado chino, su precio ha llamado la atención porque, si algún día llega a otros países, podría competir en segmentos donde hoy dominan marcas como Tesla y BYD.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Tesla empieza a pisar duro con sus carros en Colombia y superó en ventas a icónica marca)

Por ahora el modelo no ha sido confirmado para Colombia, pero su precio internacional ha despertado interés porque podría ubicarse en un rango competitivo frente a varios vehículos eléctricos disponibles en el país.

Cuál es el precio del Toyota bZ7

El nuevo sedán eléctrico fue desarrollado por la empresa conjunta GAC Toyota y empezó su fase de preventa en China con cinco versiones diferentes.

Lee También

Los precios anunciados se ubican entre 26.000 y 34.800 dólares, es decir, aproximadamente entre 100 y 133 millones de pesos colombianos dependiendo de la configuración.

Las versiones anunciadas son:

600 Pro: 26.000 dólares (cerca de 100 millones de pesos)

600 Pro LiDAR: 29.000 dólares (unos 110 millones de pesos)

700 Max: 29.000 dólares (alrededor de 110 millones de pesos)

700 Max LiDAR: 31.900 dólares (unos 120 millones de pesos)

710 Ultra LiDAR: 34.800 dólares (aprox. 133 millones de pesos)

El Toyota bZ7 es un sedán de gran tamaño que busca competir con modelos eléctricos premium. En el exterior destaca una firma de luces LED que recorre todo el frente del vehículo, mientras que la parte trasera incorpora una franja luminosa horizontal y un pequeño spoiler.

En el interior, el enfoque es completamente digital. El vehículo incluye una pantalla central de 15,6 pulgadas con resolución 2K, tablero digital compacto y un sistema operativo desarrollado por Huawei llamado HarmonyOS Cockpit 5.0.

El sedán utiliza el sistema eléctrico DriveONE de Huawei, que entrega 207 kW de potencia (278 caballos).

Se ofrece con dos opciones de batería de fosfato de hierro y litio:

71,35 kWh: hasta 600 km de autonomía

88,13 kWh: entre 680 y 710 km dependiendo de la versión

La velocidad máxima anunciada es de 180 km/h.

Además, integra el sistema de conducción asistida Momenta R6 con 27 sensores distribuidos en el vehículo y suspensión neumática capaz de ajustar la altura dependiendo de la vía.

Carros eléctricos más baratos de Colombia

Si el Toyota bZ7 llegara al país con un precio cercano a los 100 millones de pesos, quedaría muy por encima de los carros eléctricos más baratos que hoy se venden en Colombia.

Para inicio de este 2025, los modelos eléctricos más económicos del mercado nacional incluyen opciones urbanas mucho más pequeñas.

Entre los más accesibles están:

Opel Rocks-e: desde 48,9 millones de pesos

FAW Bestune Xiaoma: cerca de 49 millones de pesos

JMEV EV2: alrededor de 51,9 millones de pesos

JMEV 3: cerca de 69 millones de pesos

JAC E10X: desde $69,9 millones de pesos

Renault Kwid E‑Tech: 72,9 millones de pesos

Competencia de Toyota con Tesla y BYD

El lanzamiento del bZ7 también llega en un momento en el que el mercado colombiano de vehículos eléctricos está creciendo rápidamente.

En el país, marcas como BYD han ganado terreno con modelos relativamente accesibles, mientras que la llegada oficial de Tesla al mercado colombiano ha generado expectativas en el segmento de eléctricos de gama media y alta.

El modelo eléctrico más económico de BYD en el país es el BYD Seagull, un hatchback urbano que se vende en dos versiones.

BYD Seagull 300 GL: alrededor de 76,9 millones de pesos

BYD Seagull 400 GS: cerca de 86,9 millones de pesos

Esto significa que, frente al posible precio base del Toyota bZ7, el modelo chino podría ser entre 23 millones y 56 millones de pesos más barato.

La diferencia también se explica por el segmento: el Seagull es un carro urbano pequeño, mientras que el bZ7 es un sedán grande con mayor autonomía, potencia y equipamiento.

El Tesla más barato en Colombia

En el caso de Tesla, el modelo más accesible que se vende oficialmente en el país es el Tesla Model 3.

Su precio base es aproximadamente:

109.990.000 para la versión de tracción trasera.

Las versiones con mayor autonomía o desempeño pueden subir hasta 164.990.000.

Esto ubica al Model 3 en un rango muy similar al precio estimado del Toyota bZ7.

* Pulzo.com se escribe con Z