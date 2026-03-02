El mercado automotor colombiano vive uno de sus momentos más dinámicos de los últimos años y febrero de 2026 dejó una batalla clara en la cima: la disputa entre Kia y Toyota por el liderazgo en ventas.

Según el más reciente reporte del sector, en febrero se registraron 25.548 unidades, lo que representa un crecimiento del 49,4 % frente al mismo mes de 2025. Se trata del mejor febrero desde 2011 y la primera vez en años que se supera el umbral de las 25.000 matrículas en este mes.

En ese contexto de recuperación, Kia marcó territorio. La marca coreana lideró el ‘ranking’ de fabricantes en febrero con 3.726 unidades vendidas, sacando una ventaja clara frente a sus competidores más cercanos.

Detrás se ubicaron Renault con 2.452 unidades, Chevrolet con 2.298 y Toyota con 2.247 registros. Aunque la diferencia entre el segundo, tercero y cuarto lugar es relativamente estrecha, la distancia de Kia frente a todos ellos fue sólida y consistente.

Pero el liderazgo de Kia no solo se explica por su portafolio completo, sino también por el desempeño de uno de sus modelos estrella: el Kia Picanto, que fue el vehículo más vendido del país en febrero con 1.214 unidades.

El ‘citycar’ volvió a demostrar que el segmento de entrada sigue teniendo una demanda robusta, especialmente en un entorno en el que los consumidores buscan eficiencia, precio competitivo y costos de mantenimiento controlados.

Toyota responde con Corolla Cross

Por su parte, Toyota no se quedó atrás en protagonismo. Aunque ocupó el cuarto lugar en ventas por marca durante febrero, logró posicionar a la Toyota Corolla Cross como el segundo modelo más vendido del país, con 989 unidades registradas.

El SUV compacto reafirma así su papel como uno de los pilares de la marca japonesa en Colombia, en un mercado donde las camionetas siguen ganando terreno frente a los sedanes tradicionales.

La lectura es clara: mientras Kia domina el volumen total apoyado en un portafolio amplio y modelos de alto movimiento como el Picanto, Toyota se apalanca en productos estratégicos como la Corolla Cross para mantener relevancia y competitividad en los segmentos de mayor valor.

Marcas que más venden carros en Colombia

Cuando se analizan las cifras acumuladas entre enero y febrero de 2026, la ventaja de Kia se mantiene. La marca suma 6.692 unidades en el primer bimestre del año, consolidándose como líder indiscutido en este inicio de temporada.

Renault aparece en el segundo lugar con 5.047 unidades, mientras que Toyota ocupa la tercera posición con 3.831 vehículos matriculados en el acumulado.

Aunque la distancia entre Kia y Toyota es amplia en este corte, el año apenas comienza y el comportamiento del mercado podría cambiar con nuevos lanzamientos, promociones y estrategias comerciales.

