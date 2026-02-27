El Gobierno anunció una segunda rebaja de 500 pesos en el precio del galón de gasolina que comenzará a regir en marzo de 2026. Con este nuevo ajuste, el precio promedio en las 13 principales ciudades del país quedará en $ 15.057, acumulando una reducción total de $ 1.000 en lo corrido del año.

Villavicencio, Cali y Bogotá seguirán registrando los valores más altos, mientras que Pasto, Cúcuta y Cartagena mantendrán los precios más bajos.

Las diferencias regionales obedecen a factores como el régimen aduanero especial en zonas de frontera y los costos de transporte desde las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena.

El debate ahora gira en torno al margen adicional para nuevas reducciones, en medio de los bajos precios internacionales y la situación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

Según analistas, aún existiría una brecha frente al precio internacional que podría permitir más recortes, aunque esto dependerá del manejo del diésel y del equilibrio financiero del Fondo.

Cada disminución de $ 500 tendría un impacto cercano a 0,1 puntos porcentuales menos en la inflación, pero también reduciría el superávit proyectado del Fepc.

Cómo quedará precio de la gasolina en Colombia

Estos son los nuevos valores en las principales ciudades del país:

Villavicencio : $ 15.591.

: $ 15.591. Cali : $ 15.502.

: $ 15.502. Bogotá : $ 15.491.

: $ 15.491. Manizales : $ 15.466.

: $ 15.466. Pereira : $ 15.439.

: $ 15.439. Medellín : $ 15.412.

: $ 15.412. Ibagué : $ 15.407.

: $ 15.407. Montería : $ 15.333.

: $ 15.333. Bucaramanga : $ 15.248.

: $ 15.248. Barranquilla : $ 15.126.

: $ 15.126. Cartagena : $ 15.083.

