Para muchos conductores, cada visita a la estación de servicio se ha vuelto un golpe al bolsillo tras meses de alzas en el precio de la gasolina, por lo que el anuncio de una rebaja fue recibido como un alivio. El Gobierno confirmó a comienzos de 2026 que el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles quedó saldado, lo que abrió la puerta a una reducción en el valor del combustible.

La decisión implica que desde el primero de febrero el precio del galón de gasolina corriente tuvo que empezar a bajar 500 pesos en todo el país. Para asegurar que esta medida se cumpla, el Ministerio de Minas y Energía expidió una circular obligatoria dirigida a todas las estaciones de servicio, con el objetivo de que el ajuste llegue al consumidor final.

Sin embargo, en varias ciudades los usuarios han notado que el descuento no aparece reflejado en los precios exhibidos. Esta situación ha desperado confusión y molestia entre conductores que esperaban ver la rebaja de inmediato al momento de tanquear.

Cuál es la sanción para estaciones de servicio que no bajen precio de la gasolina

Frente a estos casos, la norma contempla sanciones para las estaciones que no apliquen la reducción. Cuando un conductor se encuentra con un precio que no refleja los 500 pesos menos, puede informar lo ocurrido al Ministerio de Minas y Energía y a la Dirección de Hidrocarburos, entidades encargadas de revisar estos incumplimientos.

Estas autoridades tienen la facultad de analizar cada situación y aplicar las medidas previstas en el Decreto 4299 de 2025. Entre las consecuencias aparecen amonestaciones, multas económicas y sanciones más severas para quienes insistan en no acatar la norma.

Uno de los castigos más fuertes es el bloqueo inmediato en el SICOM, el Sistema de Información de Combustibles Líquidos. Cuando esto ocurre, la estación queda impedida para comprar y comercializar combustible, lo que afecta directamente su operación diaria.

El gremio de estaciones de servicio ya también pidió al Ministerio de Minas y Energía un operativo estructural para revisar la aplicación de la rebaja. Desde la agremiación Somos Uno explicaron que algunas estaciones aún cuentan con inventarios adquiridos a precios anteriores.

