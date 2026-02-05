author
El ingreso a San Andrés tendrá un costo de 153.000 pesos en 2026, valor correspondiente a la tarjeta de turismo obligatoria que deben pagar tanto nacionales como extranjeros para entrar al archipiélago.

La cifra fue establecida en el Decreto 0010 del 8 de enero de 2026, expedido por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este documento oficial define el nuevo valor del impuesto, que representa un incremento de 7.000 pesos frente al monto vigente durante 2025.

El ajuste hace parte de la actualización anual que se calcula con base en la unidad de valor tributario (UVT). Para 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fijó la UVT en 52.374 pesos, lo que impacta directamente el costo de este y otros tributos en el país.

La tarjeta de turismo es un requisito obligatorio para el ingreso al archipiélago y se cobra de manera independiente al tiquete aéreo. Su objetivo es servir como mecanismo de control migratorio y poblacional, además de contribuir al sostenimiento de la isla.

San Andrés / Getty
Las autoridades recomiendan a los viajeros tener en cuenta este valor dentro de su presupuesto, ya que su pago es indispensable para poder ingresar a San Andrés y no hacerlo puede impedir el acceso al territorio insular.

¿Quiénes pueden entrar gratis a San Andrés en 2026?

Como parte de los requisitos de ingreso al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las autoridades mantienen para 2026 el cobro del impuesto de ingreso, también conocido como tarjeta de turismo, el cual debe ser tramitado por la mayoría de viajeros que visitan la región.

De acuerdo con la normativa vigente, están exentos del pago:

  • Los menores de siete años.
  • Las personas nacidas en San Andrés.
  • Los residentes del archipiélago que cuenten con la acreditación correspondiente.

En contraste, el resto de los viajeros nacionales y extranjeros deberá gestionar y presentar la tarjeta de turismo como condición indispensable para ingresar al territorio insular. Esta exigencia aplica tanto para San Andrés como para los municipios de Providencia y Santa Catalina, sin importar el medio de transporte utilizado, ya sea aéreo o marítimo.

Las autoridades recomiendan verificar con anticipación los requisitos y realizar el proceso antes del viaje para evitar inconvenientes en el ingreso.

¿Dónde se compra la tarjeta de turismo para San Andrés?

La tarjeta de turismo es un requisito obligatorio para todas las personas que viajen a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este documento debe adquirirse antes de llegar a la isla, ya que sin él no se autoriza el ingreso al archipiélago.

El trámite puede hacerse de manera presencial en varios puntos habilitados, como:

  • Aeropuertos nacionales e internacionales antes de abordar el vuelo.
  • Mostradores de las aerolíneas.
  • Agencias de viaje autorizadas y oficinas de turismo.
  • En el caso de quienes ingresen por vía marítima, la tarjeta también se obtiene en oficinas de transporte marítimo.
  • Por Internet en el canal digital de la Gobernación del Archipiélago

Para obtenerla, el viajero debe suministrar información personal y detalles del viaje, incluyendo datos del vuelo y del alojamiento. Las autoridades recomiendan conservar la tarjeta durante toda la estadía, pues también es exigida al momento de salir del territorio insular.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).

