El ingreso a San Andrés tendrá un costo de 153.000 pesos en 2026, valor correspondiente a la tarjeta de turismo obligatoria que deben pagar tanto nacionales como extranjeros para entrar al archipiélago.

La cifra fue establecida en el Decreto 0010 del 8 de enero de 2026, expedido por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este documento oficial define el nuevo valor del impuesto, que representa un incremento de 7.000 pesos frente al monto vigente durante 2025.

El ajuste hace parte de la actualización anual que se calcula con base en la unidad de valor tributario (UVT). Para 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fijó la UVT en 52.374 pesos, lo que impacta directamente el costo de este y otros tributos en el país.

La tarjeta de turismo es un requisito obligatorio para el ingreso al archipiélago y se cobra de manera independiente al tiquete aéreo. Su objetivo es servir como mecanismo de control migratorio y poblacional, además de contribuir al sostenimiento de la isla.

Las autoridades recomiendan a los viajeros tener en cuenta este valor dentro de su presupuesto, ya que su pago es indispensable para poder ingresar a San Andrés y no hacerlo puede impedir el acceso al territorio insular.

¿Quiénes pueden entrar gratis a San Andrés en 2026?