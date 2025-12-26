La situación de seguridad en la isla de San Andrés continúa siendo delicada, pese a los refuerzos operativos y de control desplegados por la Policía Nacional para proteger a residentes y turistas. La tensión quedó en evidencia el miércoles 24 de diciembre, cuando varios uniformados fueron atacados mientras cumplían labores de vigilancia en la playa Johnny Cay.

De acuerdo con información conocida por SEMANA, medio que publicó el caso, la agresión habría sido una represalia por un procedimiento adelantado horas antes por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que intervino para despejar un bloqueo en el sector de San Luis. Dicho cierre, según fuentes judiciales, habría sido promovido por un delincuente conocido con el alias de Omiel, señalado de tener influencia en estructuras criminales que operan en la isla.

Una fuente consultada explicó que estos grupos buscan presionar a las autoridades para operar sin controles. “Pretenden que la Policía se someta y les permita delinquir, mientras intentan mostrar a los uniformados como los responsables del desorden, cuando en realidad están cumpliendo con su deber”, señaló.

La misma fuente cuestionó la respuesta de las autoridades administrativas locales, a las que calificó como pasivas frente al accionar de pandillas que, según advierte, están desbordando la seguridad en varios sectores de San Andrés.

Tras el ataque, la Policía del departamento confirmó mediante un comunicado que los uniformados afectados se encuentran fuera de peligro y reciben atención médica. Además, informó que ya se adelantan investigaciones para identificar plenamente a los responsables y llevarlos ante la justicia.

“La Policía Nacional rechaza de manera categórica estos hechos violentos y, en coordinación con las autoridades competentes, adelantará acciones inmediatas y rigurosas para judicializar a los responsables”, indicó la institución.

SEMANA también conoció que el coronel James Tobón, comandante de la Policía de San Andrés, encabeza un plan especial de controles y operativos en distintos puntos de la isla, con el objetivo de contener nuevas alteraciones del orden público y evitar que estos hechos se repitan.

En redes sociales circulan videos del incidente, en los que se observa cómo varios sujetos persiguen a uno de los policías con la intención de desarmarlo. En las imágenes se aprecia que el uniformado logra resistir el ataque hasta la llegada de refuerzos.

Hombres intentan desarmar a un policía en playa de San Andrés como retaliación al despeje de una vía por parte del antiguo Esmad. Hay dos uniformados heridos. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/wvn9xyafhD — Revista Semana (@RevistaSemana) December 25, 2025

