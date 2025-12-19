Un altercado entre un trabajador del transporte marítimo y un turista terminó en una agresión física que se ha difundido ampliamente en redes sociales. El hecho ocurrió en días recientes en la isla de San Andrés, según se aprecia en un video que circula en distintas plataformas digitales.

De acuerdo con las imágenes, la discusión se habría originado por un inconveniente con el itinerario turístico en el sector del Acuario. El visitante, que vestía pantaloneta, le reclamó al operador de la lancha por un presunto cobro indebido y le exigía que no les “robara el dinero”, en medio del intercambio verbal.

En el registro audiovisual también se escucha al turista decirle negro. Ante esto, el trabajador le pidió que se calmara y le señaló que se diera cuenta que en la playa había más negros, antes de que la situación escalara a una confrontación física.

El video muestra cómo el lanchero hace descender al pasajero de la embarcación y, posteriormente, se presentan los golpes. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, mientras el caso sigue generando reacciones en redes sociales.

#BOCHORNOSO 😳 Discusión terminó en golpes entre lanchero y turista en El Acuario de San Andrés Islas. Según testigos, tras un cruce de palabras el trabajador del servicio turístico le exigió al visitante que se bajara de la lancha y, una vez en la playa, lo agredió a bofetadas. pic.twitter.com/HJSsQTIqX4 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 18, 2025

¿Qué se debe visitar en San Andrés?

San Andrés es uno de los destinos turísticos más visitados de Colombia gracias a su diversidad natural y cultural. Entre los principales atractivos se encuentran sus playas, como Spratt Bight, ubicada en el centro de la isla, y San Luis, conocida por su ambiente más tranquilo y su arena blanca. Estos espacios permiten a los visitantes disfrutar del mar Caribe y de actividades recreativas al aire libre.

Otro de los planes más comunes es la práctica de snorkel en sitios como El Acuario y Rocky Cay, donde es posible observar peces y arrecifes de coral en aguas poco profundas. A esto se suma el recorrido por el Malecón, una zona frecuentada por turistas y locales, así como la visita a la Casa Museo Isleña, que ofrece un acercamiento a la cultura y tradiciones del archipiélago.

Dentro de los atractivos naturales se destaca el Hoyo Soplador, un fenómeno geológico que expulsa chorros de agua cuando las olas ingresan con fuerza. También es habitual tomar un tour a Johnny Cay para apreciar el mar de siete colores y visitar la Cueva de Morgan, asociada a relatos históricos de piratas que habitaron la región