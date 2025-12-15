Un fuerte escándalo sacudió este lunes al Congreso de la Ciudad de México, luego de que varias legisladoras protagonizaran una pelea a golpes, empujones y jalones de pelo en plena tribuna, durante un debate que era transmitido en vivo por el canal oficial de la institución.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Muestran momento en el que avión se estrelló en aeropuerto y dejó muertos; hubo explosión)

El altercado se desató cuando diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna como forma de protesta por lo que calificaron como un incumplimiento de acuerdos por parte del partido oficialista Morena, que tiene mayoría en el legislativo local. Según versiones recogidas por la prensa mexicana, las diferencias estaban relacionadas con una reforma al órgano local de transparencia.

Pelea en el congreso de México

Las imágenes del incidente muestran a al menos cinco legisladoras de ambos partidos enfrascadas en una discusión que rápidamente escaló a empujones, codazos y forcejeos, hasta terminar en jalones de cabello. La confrontación ocurrió cuando diputadas de Morena intentaron retirar de la tribuna a las congresistas del PAN, quienes se negaban a abandonar el lugar.

Lee También

Ante lo ocurrido, el coordinador de los congresistas del PAN, Andrés Atayde, aseguró que la protesta se había desarrollado de forma pacífica y responsabilizó al bloque mayoritario por el uso de la fuerza.

“Tomamos tribuna de manera pacífica, sin tocar a nadie, y la decisión que tomó el grupo parlamentario mayoritario y sus aliados fue intentar recuperar la mesa directiva a través de la violencia”, dijo en una conferencia posterior.

Durante la trifulca, otros legisladores intervinieron para intentar separar a las diputadas y calmar la situación, mientras se desarrollaba un ambiente de desorden en el recinto. Parte de los asistentes observó la escena y la grabó con sus teléfonos, en medio de gestos de sorpresa y desconcierto.

🔴|| ¡Inédito! ⚠️Nunca habíamos visto este nivel de violencia en el Congreso CDMX ❌MORENA quiso desaparecer al Instituto de Transparencia para tener un súper contralor a modo 👉🏼La oposición tomó la tribuna ❌Los de Morena los agredieron a golpes#NoAlAutoritarismo pic.twitter.com/gJ940fZ5JG — Alan Adame  (@AlanAdameMX) December 15, 2025

Luego del incidente, los legisladores del PAN abandonaron el Congreso, mientras la mayoría de Morena decidió continuar la sesión y reanudar el debate sin la presencia del partido opositor, según reportes difundidos en las redes sociales del legislativo local.

🔴 Agarrón el Congreso CDMX La discusión por la desaparición del @InfoCdMex terminó en empujones, jaloneos y gritos PAN bloqueó la tribuna; Morena intentó reanudar la sesión pic.twitter.com/zUF8tkcrJ3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 15, 2025

Desde Morena, el vocero parlamentario Paulo García dio una versión opuesta de lo ocurrido y señaló a la oposición de recurrir a la confrontación. “Lo que nos preocupa mucho es cómo sistemáticamente la oposición está recurriendo a la violencia a falta de argumentos, a falta de poder dar el debate”, dijo en declaraciones a la cadena Milenio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.