El intento de agresión contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, provocó conmoción en todo el territorio mexicano. Durante un recorrido por el Centro Histórico de Ciudad de México, un hombre se acercó sorpresivamente, la tocó e intentó besarla, provocando alarma entre su equipo de seguridad.

El responsable fue identificado como Uriel Rivera Martínez, conocido en la zona como el ‘Parches’. De acuerdo con información de La Silla Rota, el hombre trabajaba como repartidor de volantes en las concurridas calles de Tacuba y Madero, donde recibía entre 150 y 200 pesos mexicanos diarios por atraer clientes a distintas ópticas del sector.

Qué pasó con el hombre que intentó besar a Claudia Sheinbaum

Rivera Martínez, según testimonios de comerciantes, dormía en moteles o en la calle, vivía de manera informal y padece una discapacidad auditiva del 80 %. Aunque no tiene antecedentes penales, las autoridades confirmaron que había sido presentado en varias ocasiones ante el Juzgado Cívico por consumir alcohol en espacios públicos.

Terrible el acoso del que fue víctima la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein). Hasta ahora, la Oficina de la Presidencia no ha informado si se procederá contra el agresor.

La tarde del incidente, el hombre logró acercarse a Sheinbaum en medio del recorrido y fue capturado horas después por las autoridades. Actualmente, se encuentra a disposición de la Fiscalía de Investigación, que adelanta las respectivas indagaciones.

