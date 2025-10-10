México vuelve a vestirse de luto tras el asesinato de un artista internacional. Esta vez, la víctima fue el joven cantante y compositor argentino Fede Dorcaz, quien perdió la vida en un ataque armado mientras buscaba consolidar su carrera musical en el país.

El artista, que también había triunfado en las pasarelas internacionales como modelo, soñaba con abrirse paso en la industria musical mexicana, un proyecto que quedó truncado de manera trágica.

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz en México?

De acuerdo con los primeros reportes, Dorcaz fue atacado la noche del 9 de octubre mientras se desplazaba en una camioneta blanca por la Avenida Anillo Periférico, en la Ciudad de México.

Testigos indicaron que unos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el cantante. Las autoridades confirmaron que las balas impactaron principalmente en su cuello, causándole la muerte casi de inmediato.

Hasta el momento, no se ha reportado la captura de ningún sospechoso, y las investigaciones continúan bajo la supervisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que busca esclarecer los motivos detrás del homicidio.

Las autoridades han revisado cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables, mientras los fans del joven artista exigen justicia en redes sociales con el hashtag #JusticiaParaFedeDorcaz.

La noticia fue confirmada por el programa ‘Hoy’, de Televisa, donde el cantante estaba previsto para participar próximamente en el segmento de baile ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. A través de sus redes sociales, el programa expresó su pesar con un sentido mensaje:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fede Dorcaz, un joven con gran talento y carisma que se preparaba para formar parte de nuestra familia. Nuestras condolencias a sus seres queridos”.

El argentino había comenzado a ganarse el cariño del público mexicano gracias a su simpatía y su dedicación artística. En una de sus últimas apariciones públicas, Dorcaz se presentó en la Arena Monterrey, donde expresó su gratitud hacia México por las oportunidades que estaba recibiendo.

“Probablemente uno de los momentos más lindos de mi vida y mi carrera. Todo lo que un día soñé está pasando. Acabamos de cantar en la Arena Monterrey. Gracias por todo el amor y cariño que me dieron, nunca lo voy a olvidar”, escribió en sus redes sociales.

Además de su faceta artística, Fede Dorcaz mantenía una relación sentimental con la cantante Mariana Ávila, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de X (antes Twitter):

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo… y te amaré siempre”.

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 10, 2025

La pareja compartía frecuentemente su vida en redes sociales. En Instagram y TikTok, donde Mariana suma más de 19 millones de seguidores, ambos aparecían cantando juntos y mostrando su complicidad. Incluso grabaron una canción titulada “Moka”, la cual fue muy bien recibida por sus fanáticos.

La muerte de Fede Dorcaz ha provocado una ola de tristeza en la comunidad artística latinoamericana. Colegas, seguidores y amigos han llenado las redes con mensajes de dolor, recordando al joven como un artista apasionado, humilde y lleno de sueños.

México, una vez más, reacciona con indignación ante la pérdida de un talento extranjero que encontró en su territorio tanto inspiración como un destino trágico. Mientras las autoridades buscan a los responsables, el legado de Fede Dorcaz continúa vivo entre quienes lo conocieron y lo admiraron.

