Ya pasaron varios días desde que las autoridades mexicanas encontraron los cuerpos de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, quienes había desaparecido luego de salir de un gimnasio en Ciudad de México y aparecieron sin vida en una carretera del distrito de Polanco.

Desde entonces, las autoridades han avanzado en las investigaciones para esclarecer los hechos, pues en principio se pensó que fue un hecho de la Familia Michoacana, una organización criminal muy conocida en ese país, pero luego también se habló de gota a gota, extorsión y mucho más.

Lo cierto es que este caso está lejos de ser resuelto, ya que pese a que se han avanzado en capturas, hasta ahora no hay información relevante que dé con la razón o los verdaderos responsables del hecho.

Ante esto, la periodista mexicana Adela Micha, quien tiene un gran reconocimiento en ese país, abrió una puerta a la duda, ya que aseguró que la información en los últimos días no ha sido clara del todo.

En su editorial de este jueves 9 de octubre, la periodista aseguró que hay un nombre en particular que abre la duda, la de Jaime N, quien es el supuesto dueño del Mercedes en el que fueron transportados los colombianos antes de ser asesinados.

Este hombre fue capturado apenas esta semana cuando volvía de Acapulco con su familia, pero en su defensa, el hombre aseguró que dicho vehículo lo vendió en mayo de este año y nunca más lo volvió a ver, agregando que en el momento de la captura, las autoridades le pusieron droga para fortalecer su versión de la captura.

Sin embargo, hasta ahora no se ha comprobado que el vehículo efectivamente fue vendido y por eso mismo es que se abrió esa inquietud.

Estos son todos los detalles del caso hasta ahora, según Adela Micha:

“En un país como México, la verdad es que nunca se sabe porque no sería la primera vez que un delincuente intenta desvincularse de los crímenes de los que está siendo acusado, pero tampoco sería la primera vez que la autoridades fabricaran culpables, sobre todo tratándose de un caso tan mediático como este”, dijo la periodista.

Por lo pronto se avanza en las investigaciones para determinar quiénes son los culpables de este hecho que sigue conmocionando a Colombia y México, ya que queda ver también si realmente Regio Clown vendía droga y por eso lo habrían mandado a asesinar o si todo es un hecho completamente aislado.

