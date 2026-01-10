Desde el pasado 8 de enero se han registrado algunas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, después de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, diera el anuncio. En el pronunciamiento, aseguró que la decisión no obedece a acuerdos con el gobierno de Donald Trump, sino que se trata de una acción adoptada de manera autónoma con el propósito de fortalecer la paz y la convivencia en el país.

En palabras de Jorge Rodríguez, “un número importante” de dirigentes políticos, activistas y líderes sociales, los que saldrían de prisión. Sin embargo, según organizaciones sociales, hasta este 10 de enero, solo un puñado ha sido excarcelado.

Consultado por Pulzo, el abogado Juan Luis González, apoderado de Rocío San Miguel, una de las activistas que salió el pasado jueves, se refirió justamente a cómo se vienen dando estas salidas y cuál es la percepción frente a la medida.

Si bien el jurista resaltó que ve “una luz de esperanza en que se empiecen a otorgar excarcelaciones”, también consideró que no ve que haya un panorama de cambio radical. Esto, volcando la mirada a que no ha sido una iniciativa que venga del poder judicial.

“Los venezolanos estamos indefensos. Nosotros no tenemos un poder judicial que dé garantías de autonomía e independencia. Esta ola de anuncios viene a raíz del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, no es de la mano de la iniciativa de ningún tribunal. Casualmente, empiezan varios tribunales a enlistar estas decisiones donde se revisan las medidas e imponen las excarcelaciones. Yo creo que no ha cambiado nada”, puntualizó el abogado.

Para que lo dicho por Jorge Rodríguez tenga un panorama más despejado, el abogado resaltó que debe darse la excarcelación de todos los presos políticos que, hasta el pasado 5 de enero, eran 806 los dirigentes políticos, militares y líderes sociales detenidos, según Foro Penal.

“Veo una luz de esperanza en que se empiecen a otorgar excarcelaciones y que la palabra del señor Jorge Rodríguez se cumpla a cabalidad. Que, por consiguiente, se ejecuten las decisiones que sean necesarias a los fines de que todos los presos políticos, no un grupo, sean puestos en libertad”, puntualizó el jurista.

Qué sigue para los presos políticos excarcelados en Venezuela

Alrededor de la medida también han surgido preguntas sobre cuál es la situación jurídica en la que quedan los presos políticos que han sido excarcelados. En el caso de Rocío San Miguel, su abogado aclaró que los cinco tipos penales que le fueron imputados por el ministerio público siguen en trámite, pese a la excarcelación.

La activista, abogada de profesión, especialista en temas militares y dirigente de Control Ciudadano, fue detenida en febrero de 2024. Las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro la señalaron por los delitos de “terrorismo”, “conspiración” y “traición a la patria”, al vincularla presuntamente con un plan para atentar contra en su contra. Sin embargo, Naciones Unidas y distintas organizaciones internacionales han sostenido que su captura respondió a una detención planificada con fines políticos, orientada a acallar a una de las voces más reconocidas en análisis militar dentro del país.

Al haber salido del Helicoide, su abogado también ha aclarado que esto no supone la extinción del proceso, como sería el caso de los demás excarcelados.

Hasta la publicación de esta nota, 17 presos políticos han salido de detención. La mayoría fueron detenidos en los días siguientes a los comicios presidenciales de 2024, en particular tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador, un anuncio que estuvo marcado por señalamientos de fraude electoral.

