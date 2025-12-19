La tensión en el conflicto armado colombiano gira en torno a un nuevo protagonista: la tecnología. El general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército Nacional, alertó en Blu Radio la forzosa evolución del enfrentamiento armado en el país sudamericano debido a la incorporación masiva de drones y otros dispositivos tecnológicos por grupos criminales.

El uso de estos aparatos en manos de organizaciones ilegales ha cambiado drásticamente la dinámica del conflicto armado. “Las tácticas convencionales están siendo superadas por modalidades delictivas basadas en drones y otros dispositivos tecnológicos”, señaló Cardoso. Y los números respaldan sus palabras en la emisora: entre abril 2024 y diciembre 2025, se registraron 393 incursiones perpetradas con drones en diversas regiones del país, según informó el comandante del Ejército.

La fácil adquisición de estos aparatos en el mercado internacional e internet, seguido de su modificación artesanal para servir como plataformas de explosivos, ha permitido a grupos delincuenciales trasladar sus operaciones a terrenos antes inalcanzables.

Los avances tecnológicos no son producto de destrezas propias. El comandante advirtió que los grupos insurgentes están obteniendo ingresos de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal de oro, produciendo fondos para comprar equipos y contratar o recibir entrenamiento de personal extranjero.

“Aquí no hay una guerrilla que esté pensando en cambiar el sistema de gobierno; aquí hay unos carteles que se están enriqueciendo y adquiriendo capacidades de desestabilización”, señaló.

Ante este fenómeno, el Ejército se ha visto en la necesidad de replantear sus estrategias. En este sentido, el comandante Cardoso indicó que la entidad se enfoca en “reentrenar a las tropas, adquirir tecnología de detección e inhibición de drones y la implementación de radares y sistemas con capacidad para armas autónomas”.

No obstante, enfrentan obstáculos económicos considerables, ya que la tecnología de detección alcanza a costar hasta 2.000 millones de pesos, complicando su despliegue en todas las áreas conflictivas. Frente a esto, se está gestionando una asignación presupuestal de un billón de pesos para fortalecer las bases militares fijas.

La creciente inversión de grupos armados en dispositivos tecnológicos acarrea consecuencias geopolíticas y de seguridad. El comercio, la adaptación y modificación de equipos tecnológicos representan un desafío transnacional y de accesibilidad.

El conflicto armado se ha intensificado no solo en términos de violencia física, sino también en una carrera por la superioridad tecnológica. Mientras los avances tecnológicos modifican el panorama estratégico, las fuerzas armadas colombianas buscan redoblar sus esfuerzos para mantenerse al día en una lucha cada vez más moderna y entregada a la tecnología.

En medio del panorama que pintó el general Cardoso, en Blu Radio se reaccionó a sus comentarios y el periodista Néstor Morales dio su opinión sobre la postura del Ejército: “Esta frase de que estamos peleando con una guerrilla rica, una guerrilla fortalecida, pues detrás hay una cantidad de decisiones sobre política pública que deja con las manos amarradas. Le reconozco que la radiografía que hace el comandante del Ejército es un poquito desoladora, un poquito descorazonadora”.

Además, en la misma línea siguió Felipe Zuleta y se unió una de las críticas más grandes contra el actual Gobierno Nacional: “La paz total del presidente Petro era para dejar fortalecer a los narcoterroristas, queda uno desolado”.

