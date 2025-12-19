Velasco volvió al centro del debate público luego de que el Tribunal Superior de Bogotá le impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario, en el marco de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Sigue a PULZO en Discover

La decisión, que fue apelada, también cobija al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y generó amplias reacciones en el ámbito político y en redes sociales.

Este es el video de hace unos años donde sale Velasco:

Lee También

En medio de la controversia, usuarios y dirigentes políticos recordaron la participación de Velasco en ‘El reguetón de la corrupción’, una canción parodia publicada en 2018 y dirigida por el periodista Daniel Samper Ospina, en la que varios políticos y creadores de contenido expresaron su rechazo a las prácticas corruptas en Colombia.

“¿Ya no canta el reguetón contra la corrupción?”, dijo al respecto la senadora María Fernanda Cabal en su cuenta oficial de X, por ejemplo.

La pieza musical, que se hizo viral y supera los tres millones de visualizaciones en YouTube, hoy es usada como contraste frente a la situación judicial del exministro.

Velasco es señalado por la Fiscalía de delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Mientras se define su situación jurídica, deberá permanecer privado de la libertad en un centro dispuesto por el Inpec.

Aunque no existe una condena en firme, la participación pasada del exfuncionario en una campaña simbólica contra la corrupción se convirtió en uno de los principales focos de críticas y cuestionamientos públicos.

Esto dijeron Cabal y Samper Ospina sobre el exministro:

¿Ya no canta el reguetón contra la corrupción? pic.twitter.com/bo8djRR2x9 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 19, 2025

En #HolaSoyDanny vamos a hacer el remake de #ElReguetónDeLaCorrupción pero con nuevo casting por motivos de fuerza mayor… Se reciben hojas de vida. pic.twitter.com/GOgUU5qhp0 — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) December 19, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.