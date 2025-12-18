La decisión judicial que envió a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, figuras clave del gobierno de Gustavo Petro, desató una fuerte sacudida política en el país y provocó una reacción del presidente, quien se refirió al escándalo de corrupción que golpea a su administración por los hechos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías.

La magistrada Aura Alexandra Rosero acogió los argumentos del ente acusador y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos exfuncionarios, negándoles la posibilidad de detención domiciliaria. Según el tribunal, la gravedad de los hechos y la posición de poder que ocuparon justificaban la adopción de la medida más severa.

De acuerdo con la decisión, Velasco, exministro del Interior, y Bonilla, exministro de Hacienda, habrían participado en una “división de tareas” claramente estructurada para direccionar contratos y recursos públicos con el fin de beneficiar a congresistas, a cambio de su respaldo a reformas impulsadas por el Ejecutivo en el Congreso.

Para la magistrada Rosero, esta conducta no solo afectó la administración pública, sino que puso en riesgo la confianza institucional y la legalidad del proceso legislativo.

El tribunal también explicó que la solicitud de casa por cárcel, planteada por la Fiscalía, no procedía en esta etapa, pues la ley establece que primero debe evaluarse la necesidad de la reclusión en establecimiento penitenciario, algo que, a juicio del despacho, estaba plenamente justificado por la naturaleza de los delitos y el impacto social del caso.

Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio y se pronunció con un mensaje que dejó ver su molestia y frustración. “Ojalá tuviera un detector energético para detectar al corrupto antes”, afirmó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro se acaba de pronunciar sobre la medida de cárcel para los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco por el saqueo y actos de corrupción en la UNGRD y el INVÍAS. "Ojalá tuviera un detector…"

Petro fue más allá y reconoció que el poder puede terminar transformando a quienes llegan con intenciones distintas. “Hay gente con buenas intenciones, pero el poder los corrompe”, agregó el jefe de Estado, en una frase que muchos interpretaron como una autocrítica indirecta a la selección de algunos de sus colaboradores más cercanos.

El pronunciamiento se da en un momento especialmente delicado para el Gobierno, que ha insistido en su discurso de lucha frontal contra la corrupción, pero que ahora enfrenta uno de los golpes más duros desde que Petro llegó a la Casa de Nariño. Velasco y Bonilla no eran funcionarios menores: ambos hicieron parte del núcleo político que articuló la agenda legislativa del Ejecutivo y defendió reformas ante el Congreso.

