El presidente Gustavo Petro se refirió en sus redes sociales a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó el envío a prisión de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El mandatario aseguró que no interfiere en la justicia, pero expresó su convicción personal sobre la inocencia de Bonilla, a quien dijo conocer desde hace años. Además, señaló que la cercanía del exministro con sectores del uribismo durante su paso por el ministerio habría sido una ingenuidad política.

“Ha sido extorsionado y es víctima, y sé que lo convierte en el chivo expiatorio cuando yo impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, porque anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo de la UNGRD por corrupto”, afirmó Petro.

Petro también aprovechó su pronunciamiento para cuestionar el papel de la Fiscalía (en administraciones pasadas) en los llamados cupos parlamentarios. Recordó que él denunció estas prácticas desde el Congreso y afirmó que, en su momento, no hubo investigaciones contra funcionarios implicados. El presidente planteó que el debate sobre la corrupción en la asignación de recursos públicos no es nuevo y que existe una larga historia de denuncias que, según su visión, no siempre tuvieron respuesta institucional contundente.

“Mientras los cupos parlamentarios de contratación fueron denunciados por mí y eran centenares, la Fiscalía nunca capturó a ninguno de sus responsables en años pasados, en todos los gobiernos anteriores los usaron”, dijo el primer mandatario.

Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco de años y se que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad. Ha sido extorsionado y es víctima, y se… https://t.co/XkQjL9T7k5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2025

Cabe mencionar que la medida de aseguramiento fue impuesta por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero mientras avanza el proceso penal contra los exministros. Ambos enfrentan cargos por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación apunta a que habrían coordinado el direccionamiento de contratos para beneficiar a congresistas a cambio de su respaldo en decisiones clave del gobierno, tanto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público como en los debates de las reformas a la salud y pensional.

Las denuncias a las que alude Petro se remontan a su etapa como representante a la Cámara. En un debate de control político, junto a Antonio Navarro y Germán Navas, expuso presuntas entregas de más de 120 mil millones de pesos en cupos indicativos durante el gobierno de Andrés Pastrana, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda.

