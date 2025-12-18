El Ejército Nacional amplió la información sobre el violento ataque registrado en la noche de este jueves 18 de diciembre de 2025 contra una unidad militar en el sur del Cesar, hecho que dejó cuatro soldados muertos y al menos siete más heridos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción terrorista se produjo contra la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería N.º 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica.

Hombres armados lanzaron artefactos explosivos contra la instalación, provocando un fuerte intercambio que se extendió durante varios minutos y obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad.

En el balance preliminar, la institución confirmó el asesinato de cuatro uniformados y señaló que otros siete militares resultaron heridos, algunos de ellos por esquirlas y por la onda expansiva de los explosivos. Los lesionados están siendo evacuados hacia centros médicos y hospitalarios de la región, donde reciben atención especializada.

#ComunicaciónOficial | En la noche de este jueves, 18 de diciembre de 2025, fue atacada la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, #Cesar, mediante una acción terrorista con artefactos… pic.twitter.com/DCWyJ10uKv — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) December 19, 2025

Tras el ataque, unidades del Ejército reforzaron el dispositivo de seguridad en el área y desplegaron operaciones de control para asegurar el perímetro, verificar la situación en zonas cercanas y descartar la presencia de nuevos artefactos o amenazas adicionales.

Las autoridades adelantan labores de inteligencia para establecer qué grupo armado ilegal estaría detrás del atentado y no se descartan acciones ofensivas en respuesta a lo ocurrido.

El Ejército reiteró su rechazo a este tipo de acciones contra la Fuerza Pública y aseguró que continuará con las operaciones militares en la región, mientras avanza la verificación total de los hechos y se entrega un reporte oficial actualizado sobre la situación.

