Durante la audiencia pública del 18 de diciembre de 2025, captó el momento exacto en que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue detenido en pleno juicio por orden de una magistrada, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

(Vea también: Que enseñe economía en prisión: la frase de Petro sobre Bonilla que causó revuelo)

El registro audiovisual muestra el instante en que las autoridades ingresan a la sala del Tribunal Superior de Bogotá y notifican a Bonilla sobre la orden de captura, vinculándolo con las presuntas irregularidades del caso. Tras ser detenido, fue llevado al búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde continuará su proceso judicial mientras su defensa anunció que apelarían la decisión.

La captura se produjo luego de los señalamientos al exfuncionario de Gustavo Petro por su posible responsabilidad en la compleja red de contratos y pagos irregulares asociados a la UNGRD, la cual también involucra al exministro Luis Fernando Velasco.

El momento, captado en video y difundido por Blu Radio, se convirtió en una de las escenas más comentadas del proceso judicial por el caso UNGRD, marcando un episodio significativo en el avance de la investigación contra figuras políticas de alto perfil del actual Gobierno.

#EsNoticia 📌

Este es el momento en el que el CTI de la Fiscalía y la Policía de #Bogotá, capturan en plena audiencia al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el escándalo de la UNGRD. Bonilla va a prisión por su presunta participación en el saqueo a la UNGRD y el INVIAS pic.twitter.com/XAHIQxmh7T — TSM Noticias (@tsmnoticias) December 19, 2025

Ricardo Bonilla fue trasladado al búnker de la Fiscalía

La decisión judicial se produjo luego de una extensa audiencia en la que se analizaron los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y de la defensa. El despacho concluyó que no se cumplían los requisitos para conceder detención domiciliaria y que la medida privativa de la libertad resultaba necesaria para garantizar el avance del proceso.

Luego de la notificación, Ricardo Bonilla fue escoltado por las autoridades sin que se registraran incidentes y trasladado a las instalaciones del búnker de la Fiscalía para continuar con los procedimientos judiciales.

#ATENCIÓN | Sale esposado del Tribunal Superior de Bogotá el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de su captura en plena audiencia. El exministro fue trasladado por el personal del CTI de la Policía y sus abogados. pic.twitter.com/yBueXyYaUx — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 19, 2025

