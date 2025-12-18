Soldados del Batallón Ricaurte repelieron un ataque armado registrado en el corregimiento El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en el sur del Cesar. Hombres armados lanzaron un explosivo contra la unidad militar y, de manera simultánea, dispararon ráfagas contra los uniformados que se encontraban en turno de guardia.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información preliminar, los militares reaccionaron al hostigamiento y lograron contener la incursión, aunque la base continuó siendo blanco de disparos durante varios minutos. Las autoridades mantienen el despliegue de seguridad en la zona mientras avanzan las verificaciones sobre posibles afectaciones y los responsables del ataque.

#AEstaHora soldados del batallón Ricaurte en el corregimiento El Juncal, de Aguachica, repelen el ataque de hombres armados que lanzaron un explosivo a la unidad militar e hicieron ráfagas de disparos contra los soldados que se encontraban en la guardia. pic.twitter.com/FiN18joMNg — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 19, 2025

El Ejército confirmó que 4 militares fueron asesinados por la violenta incursión armada:

“De manera preliminar se conoce que 4 de nuestros soldados fueron asesinados y al parecer 7 más resultaron heridos, quienes están siendo evacuados hacia centros médicos hospitalarios de la región”, expuso el Ejército.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.